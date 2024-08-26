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В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки - РИА Новости, 26.08.2024
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки
Трое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинской армии по Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника провела 40 артиллерийских... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:10
2024-08-26T13:10
2024-08-26T13:10
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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Трое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинской армии по Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника провела 40 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Каховки два человека получили ранения. Помимо этого, в результате атаки БПЛА ВСУ на Алешки была ранена женщина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 16 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Алешки, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Корсунка.
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в мире, херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Днепр (город)
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки
Трое мирных жителей ранены в Херсонской области в результате ударов ВСУ за сутки
ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Трое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинской армии по Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника провела 40 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела Каховки два человека получили ранения. Помимо этого, в результате атаки БПЛА ВСУ на Алешки была ранена женщина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 16 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Алешки, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Корсунка.