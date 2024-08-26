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В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/vsu-1968497950.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки - РИА Новости, 26.08.2024
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки
Трое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинской армии по Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника провела 40 артиллерийских... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:10
2024-08-26T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Трое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинской армии по Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника провела 40 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Каховки два человека получили ранения. Помимо этого, в результате атаки БПЛА ВСУ на Алешки была ранена женщина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 16 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Алешки, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Корсунка.
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966300555.html
херсонская область
каховка
днепр (город)
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в мире, херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Днепр (город)
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки

Трое мирных жителей ранены в Херсонской области в результате ударов ВСУ за сутки

© Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по Каховке в Херсонской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по Каховке в Херсонской области
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Трое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинской армии по Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника провела 40 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела Каховки два человека получили ранения. Помимо этого, в результате атаки БПЛА ВСУ на Алешки была ранена женщина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 16 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Алешки, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Корсунка.
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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15 августа, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКаховкаВооруженные силы УкраиныДнепр (город)
 
 
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