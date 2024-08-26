https://ria.ru/20240826/vsu-1968497950.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки - РИА Новости, 26.08.2024

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека за сутки

Трое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинской армии по Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника провела 40 артиллерийских... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:10

2024-08-26T13:10

2024-08-26T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Трое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинской армии по Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника провела 40 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Каховки два человека получили ранения. Помимо этого, в результате атаки БПЛА ВСУ на Алешки была ранена женщина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 16 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Алешки, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Корсунка.

https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966300555.html

херсонская область

каховка

днепр (город)

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в мире, херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, днепр (город)