https://ria.ru/20240826/volynkin-1968460534.html

На Кубани будут судить экс-главу краснодарского ГУМЧС

На Кубани будут судить экс-главу краснодарского ГУМЧС - РИА Новости, 26.08.2024

На Кубани будут судить экс-главу краснодарского ГУМЧС

В Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника главного управления МЧС России по... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:10

2024-08-26T11:10

2024-08-26T11:24

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина, срок его домашнего ареста продлен на 6 месяцев, сообщила РИА Новости его сестра Валентина."Советский районный суд Краснодара 22 августа на полгода продлил ему срок домашнего ареста, этот же суд будет рассматривать уголовное дело по существу. Московские прокуроры не хотели утверждать дело и оспаривали его квалификацию, поэтому оно оказалось в Краснодаре, здесь квалификацию оставили прежней", - рассказала собеседница агентства.Факт поступления дела в суд также подтверждается картотекой судебных дел инстанции.Как уточнила собеседница, с Волныкина "просто сняли браслет и сказали добираться в Краснодар своими силами". "Он купил на свои деньги билет до Сочи, там его встретили приятели, привезли в квартиру в Краснодар, там уже местные правоохранители снова надели на него браслет", - добавила Валентина.Басманный суд Москвы 28 сентября прошлого года арестовал Волынкина на два месяца. Тогда же защита говорила о проблемах со здоровьем, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкин перенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Следствие же утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО.Позднее Басманный суд столицы смягчил меру пресечения Волынкину до домашнего ареста. На этом в суде настаивали как адвокат, так и прокурор. Представитель надзорного ведомства заявил, что Волынкин признал вину и имеет тяжелые хронические заболевания, а "квалификация его действий явно завышена". Тогда же стало известно, что весь ущерб по делу был возмещен.Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - до 10 лет лишения свободы.Из оглашенных материалов в суде следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем "ИП Кольцов Андрей Владимирович".

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краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край