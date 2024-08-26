https://ria.ru/20240826/vodoemy-1968432283.html

На водоемах в России с пятницы погибли более 45 человек

На водоемах в России с пятницы погибли более 45 человек - РИА Новости, 26.08.2024

На водоемах в России с пятницы погибли более 45 человек

Более 45 человек погибли на водоемах в России с 23 по 26 августа, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:41

2024-08-26T08:41

2024-08-26T08:41

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 45 человек погибли на водоемах в России с 23 по 26 августа, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "С 23 по 26 августа на водоемах страны погибли 47 человек", - говорится в сообщении ведомства. В министерстве уточнили, что среди погибших есть один ребенок. Кроме того, в этот период на водоемах зарегистрировано еще 58 происшествий.

https://ria.ru/20240825/more-1968329100.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия