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На водоемах в России с пятницы погибли более 45 человек - РИА Новости, 26.08.2024
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08:41 26.08.2024
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На водоемах в России с пятницы погибли более 45 человек
На водоемах в России с пятницы погибли более 45 человек - РИА Новости, 26.08.2024
На водоемах в России с пятницы погибли более 45 человек
Более 45 человек погибли на водоемах в России с 23 по 26 августа, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:41
2024-08-26T08:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 45 человек погибли на водоемах в России с 23 по 26 августа, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "С 23 по 26 августа на водоемах страны погибли 47 человек", - говорится в сообщении ведомства. В министерстве уточнили, что среди погибших есть один ребенок. Кроме того, в этот период на водоемах зарегистрировано еще 58 происшествий.
https://ria.ru/20240825/more-1968329100.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На водоемах в России с пятницы погибли более 45 человек

На водоемах в России с 23 по 26 августа погибли 47 человек, в том числе ребенок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСлужба спасения
Служба спасения - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 45 человек погибли на водоемах в России с 23 по 26 августа, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"С 23 по 26 августа на водоемах страны погибли 47 человек", - говорится в сообщении ведомства.
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В министерстве уточнили, что среди погибших есть один ребенок.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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