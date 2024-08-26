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В уфимской больнице ответили на жалобы на видеокамеры в кабинете гинеколога - РИА Новости, 26.08.2024
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20:35 26.08.2024 (обновлено: 20:36 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/videokamery-1968614984.html
В уфимской больнице ответили на жалобы на видеокамеры в кабинете гинеколога
В уфимской больнице ответили на жалобы на видеокамеры в кабинете гинеколога - РИА Новости, 26.08.2024
В уфимской больнице ответили на жалобы на видеокамеры в кабинете гинеколога
Камеру видеонаблюдения установили в кабинете гинеколога для обеспечения безопасности пациентов и персонала, доступ к снятым кадрам жёстко ограничен, сообщил... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:35
2024-08-26T20:36
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УФА, 26 авг - РИА Новости. Камеру видеонаблюдения установили в кабинете гинеколога для обеспечения безопасности пациентов и персонала, доступ к снятым кадрам жёстко ограничен, сообщил главный врач клинической больницы №21 Уфы Радик Надыргулов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, в социальных сетях распространяется недостоверная информация о съемке пациентов в кабинете гинеколога больнице №21 города Уфы. "В проходных зонах и смотровых кабинетах приемного отделения ГКБ№21 установлены камеры видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности пациентов и персонала в соответствии с постановлением правительства РФ от 13 января 2017 г. N 8 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов..." Обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога", - пояснил главврач. Он отметил, что доступ к данным видеосъемки жестко ограничен и может предоставляться только по соответствующему постановлению правоохранительных органов и суда. "Пациенты при оформлении документации подписывают информированное предупреждении о проведении видеосъемки в служебных целях в рабочих кабинетах и зонах общественного пребывания", - добавил Надыргулов. РИА Новости пока не располагает комментарием башкирского минздрава.
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уфа, россия, общество
Уфа, Россия, Общество
В уфимской больнице ответили на жалобы на видеокамеры в кабинете гинеколога

Главврач больницы в Уфе опроверг информацию о видеосъемке в кабинете гинеколога

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВидеокамера
Видеокамера - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Видеокамера. Архивное фото
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УФА, 26 авг - РИА Новости. Камеру видеонаблюдения установили в кабинете гинеколога для обеспечения безопасности пациентов и персонала, доступ к снятым кадрам жёстко ограничен, сообщил главный врач клинической больницы №21 Уфы Радик Надыргулов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в социальных сетях распространяется недостоверная информация о съемке пациентов в кабинете гинеколога больнице №21 города Уфы.
«
"В проходных зонах и смотровых кабинетах приемного отделения ГКБ№21 установлены камеры видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности пациентов и персонала в соответствии с постановлением правительства РФ от 13 января 2017 г. N 8 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов..." Обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога", - пояснил главврач.
Он отметил, что доступ к данным видеосъемки жестко ограничен и может предоставляться только по соответствующему постановлению правоохранительных органов и суда. "Пациенты при оформлении документации подписывают информированное предупреждении о проведении видеосъемки в служебных целях в рабочих кабинетах и зонах общественного пребывания", - добавил Надыргулов.
РИА Новости пока не располагает комментарием башкирского минздрава.
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