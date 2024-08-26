FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой, чем поддержать Украину
FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой войны, чем поддержать Украину
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вашингтону приоритетнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине, пишет газета Financial Times.
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"В начале конфликта президент (США - ред.) Джо Байден поставил перед своей администрацией две цели. Первая - поддержать Украину. Но вторая заключалась в том, чтобы избежать третьей мировой войны. Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую", - говорится в материале издания.
Автор статьи подчеркивает, что Киев и Вашингтон по-разному относятся к риску: Украина согласилась бы на прямое участие США в конфликте с РФ, несмотря на позицию Вашингтона. "Американцы по-прежнему намерены избегать прямого конфликта с Россией и по-прежнему серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта", - говорится в материале.
Кроме того, издание отмечает, что нападением на Курскую область Украина "не только пересекла границы России, она также пересекла установленные в Вашингтоне красные линии".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тысячи человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.