https://ria.ru/20240826/vashington-1968611892.html

FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой, чем поддержать Украину

FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой, чем поддержать Украину - РИА Новости, 26.08.2024

FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой, чем поддержать Украину

Вашингтону приоритетнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:18

2024-08-26T20:18

2024-08-26T20:18

специальная военная операция на украине

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вашингтон (штат)

украина

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джо байден

валерий герасимов

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вашингтону приоритетнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине, пишет газета Financial Times. "В начале конфликта президент (США - ред.) Джо Байден поставил перед своей администрацией две цели. Первая - поддержать Украину. Но вторая заключалась в том, чтобы избежать третьей мировой войны. Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую", - говорится в материале издания. Автор статьи подчеркивает, что Киев и Вашингтон по-разному относятся к риску: Украина согласилась бы на прямое участие США в конфликте с РФ, несмотря на позицию Вашингтона. "Американцы по-прежнему намерены избегать прямого конфликта с Россией и по-прежнему серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта", - говорится в материале. Кроме того, издание отмечает, что нападением на Курскую область Украина "не только пересекла границы России, она также пересекла установленные в Вашингтоне красные линии". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тысячи человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240826/pozitsiya-1968600759.html

https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html

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в мире, россия, вашингтон (штат), украина, владимир путин, джо байден, валерий герасимов, вооруженные силы украины