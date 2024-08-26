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FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой, чем поддержать Украину - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/vashington-1968611892.html
FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой, чем поддержать Украину
FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой, чем поддержать Украину - РИА Новости, 26.08.2024
FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой, чем поддержать Украину
Вашингтону приоритетнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:18
2024-08-26T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вашингтон (штат)
украина
владимир путин
джо байден
валерий герасимов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вашингтону приоритетнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине, пишет газета Financial Times. "В начале конфликта президент (США - ред.) Джо Байден поставил перед своей администрацией две цели. Первая - поддержать Украину. Но вторая заключалась в том, чтобы избежать третьей мировой войны. Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую", - говорится в материале издания. Автор статьи подчеркивает, что Киев и Вашингтон по-разному относятся к риску: Украина согласилась бы на прямое участие США в конфликте с РФ, несмотря на позицию Вашингтона. "Американцы по-прежнему намерены избегать прямого конфликта с Россией и по-прежнему серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта", - говорится в материале. Кроме того, издание отмечает, что нападением на Курскую область Украина "не только пересекла границы России, она также пересекла установленные в Вашингтоне красные линии". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тысячи человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240826/pozitsiya-1968600759.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), украина, владимир путин, джо байден, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой, чем поддержать Украину

FT: Вашингтону важнее избежать третьей мировой войны, чем поддержать Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вашингтону приоритетнее избежать третьей мировой войны, чем оказать поддержку Украине, пишет газета Financial Times.
«
"В начале конфликта президент (США - ред.) Джо Байден поставил перед своей администрацией две цели. Первая - поддержать Украину. Но вторая заключалась в том, чтобы избежать третьей мировой войны. Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую", - говорится в материале издания.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Автор статьи подчеркивает, что Киев и Вашингтон по-разному относятся к риску: Украина согласилась бы на прямое участие США в конфликте с РФ, несмотря на позицию Вашингтона. "Американцы по-прежнему намерены избегать прямого конфликта с Россией и по-прежнему серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта", - говорится в материале.
Кроме того, издание отмечает, что нападением на Курскую область Украина "не только пересекла границы России, она также пересекла установленные в Вашингтоне красные линии".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тысячи человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВашингтон (штат)УкраинаВладимир ПутинДжо БайденВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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