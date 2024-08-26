Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало уничтожение украинской РЛС в Сумской области - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/unichtozhenie-1968535818.html
Минобороны показало уничтожение украинской РЛС в Сумской области
Минобороны показало уничтожение украинской РЛС в Сумской области - РИА Новости, 26.08.2024
Минобороны показало уничтожение украинской РЛС в Сумской области
Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" радиолокационной станции СТ-68, которую использовали украинские... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:08
2024-08-26T15:08
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968531939_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b6a38db635c372cf90b66f5d0a7c635.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" радиолокационной станции СТ-68, которую использовали украинские военнослужащие в Сумской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет"", - говорится в описании к видео. Отмечается, что объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968464028.html
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение боеприпасом "Ланцет" радиолокационной станции ВСУ в Сумской области
Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2024-08-26T15:08
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968531939_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0279bbd38decbca37f7da0454de6114f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение украинской РЛС в Сумской области

МО показало кадры уничтожения украинской РЛС "Ланцетом" в Сумской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" радиолокационной станции СТ-68, которую использовали украинские военнослужащие в Сумской области.
«
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет"", - говорится в описании к видео.
Отмечается, что объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В ВСУ жалуются, что нападение на Курскую область не помогло, пишут СМИ
Вчера, 11:26
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала