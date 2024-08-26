https://ria.ru/20240826/unichtozhenie-1968535818.html

Минобороны показало уничтожение украинской РЛС в Сумской области

Минобороны показало уничтожение украинской РЛС в Сумской области - РИА Новости, 26.08.2024

Минобороны показало уничтожение украинской РЛС в Сумской области

Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" радиолокационной станции СТ-68, которую использовали украинские... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:08

2024-08-26T15:08

2024-08-26T15:08

специальная военная операция на украине

сумская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" радиолокационной станции СТ-68, которую использовали украинские военнослужащие в Сумской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет"", - говорится в описании к видео. Отмечается, что объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968464028.html

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Уничтожение боеприпасом "Ланцет" радиолокационной станции ВСУ в Сумской области Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. 2024-08-26T15:08 true PT0M17S

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сумская область, россия, вооруженные силы украины