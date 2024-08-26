https://ria.ru/20240826/ukraina-1968536285.html

Украинские СМИ сообщили о повреждении Киевской ГЭС

Украинские СМИ сообщили о повреждении Киевской ГЭС - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские СМИ сообщили о повреждении Киевской ГЭС

Киевская ГЭС была поражена в понедельник в результате обстрела, есть повреждения, сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на анонимный источник в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:10

2024-08-26T15:10

2024-08-26T15:10

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Киевская ГЭС была поражена в понедельник в результате обстрела, есть повреждения, сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на анонимный источник в одной из местных энергокомпаний. "Россияне атаковали Киевскую ГЭС... Есть попадания и повреждения... В то же время угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет", - говорится в сообщении. Ранее ряд украинских СМИ опубликовал видео последствий ударов по плотине Киевской ГЭС, сообщалось о перекрытии движения по ней. По информации некоторых изданий, был поражен также машинный зал станции. Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240826/udar-1968524199.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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