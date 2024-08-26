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Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968440078.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области
Взрывы прогремели во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:44
2024-08-26T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
львовская область
дмитрий песков
страна.ua
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Взрывы во Львовской области", - говорится в сообщении. Также агентство РБК-Украина сообщило о взрывах в Черниговской области, а телеканал "Общественное" - о серии повторных взрывов в Виннице. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/ivano-frankovsk-1968437827.html
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в мире, украина, россия, львовская область, дмитрий песков, страна.ua, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Львовская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области

Во Львовской области после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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"Взрывы во Львовской области", - говорится в сообщении.
Также агентство РБК-Украина сообщило о взрывах в Черниговской области, а телеканал "Общественное" - о серии повторных взрывов в Виннице.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛьвовская областьДмитрий ПесковСтрана.uaРБК (медиагруппа)Вооруженные силы Украины
 
 
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