https://ria.ru/20240826/ukraina-1968429779.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:13

2024-08-26T08:13

2024-08-26T08:13

в мире

украина

россия

кировоградская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Обществнного". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской и Винницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968428281.html

https://ria.ru/20240825/vzryvy-1968334217.html

украина

россия

кировоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины