Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
"Общественное": в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Обществнного".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской и Винницкой областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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