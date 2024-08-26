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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 26.08.2024
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08:13 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968429779.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:13
2024-08-26T08:13
в мире
украина
россия
кировоградская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Обществнного". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской и Винницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968428281.html
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в мире, украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

"Общественное": в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 07:57
"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Обществнного".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской и Винницкой областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
25 августа, 11:08
 
В миреУкраинаРоссияКировоградская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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