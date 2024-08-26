https://ria.ru/20240826/ukraina-1968428281.html
В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в понедельник в Винницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:57
2024-08-26T07:57
2024-08-26T07:57
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Винницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины. "Взрывы звучат в Винницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968428005.html
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Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Винницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Новости.LIVE": в Винницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы