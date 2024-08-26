https://ria.ru/20240826/ukraina-1968421779.html
В пяти областях Украины, включая запад страны, объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины, включая запад страны, объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024
В пяти областях Украины, включая запад страны, объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:42
2024-08-26T05:42
2024-08-26T05:42
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать с 3.21 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В пяти областях Украины, включая запад страны, объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины, включая запад страны, объявили воздушную тревогу