https://ria.ru/20240826/ukraina-1968416960.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T03:07

2024-08-26T03:07

2024-08-26T03:07

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать 02.27 мск в Кировоградской области и 02.52 в Киевской области. Ранее воздушная тревога стала звучать в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html

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россия

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