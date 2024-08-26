https://ria.ru/20240826/ukraina-1968415870.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T02:27
2024-08-26T02:27
2024-08-26T02:27
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать в Сумской области с 22.19 мск и Харьковской области с 22.52 мск 25 августа. В остальных областях воздушная тревога начала звучать с 00.58 мск понедельника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу