https://ria.ru/20240826/ukraina-1968415870.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T02:27

2024-08-26T02:27

2024-08-26T02:27

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать в Сумской области с 22.19 мск и Харьковской области с 22.52 мск 25 августа. В остальных областях воздушная тревога начала звучать с 00.58 мск понедельника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240825/podpole-1968383145.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины