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На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей - РИА Новости, 26.08.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:39 26.08.2024 (обновлено: 19:41 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/uchitelya-1968607350.html
На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей
На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей - РИА Новости, 26.08.2024
На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил разработать комплексную стратегию развития физико-математического образования и программу... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:39
2024-08-26T19:41
ямало-ненецкий автономный округ
общество
новый уренгой
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил разработать комплексную стратегию развития физико-математического образования и программу привлечения на работу в регионе молодых педагогов, сообщает правительство Ямала. Встреча Артюхова и учителей математики, информатики и физики, подготовивших победителей олимпиад и высокобалльников, состоялась 25 августа в Арктическом лицее в Новом Уренгое в рамках "Честного маршрута". Темой разговора стало повышение среднего балла ямальских школьников по ЕГЭ по профильной математике, физике и информатике, а также рост числа выпускников, поступающих в инженерные и технические вузы. Одна из педагогов обратила внимание главы региона на то, что при привлечении будущих выпускников педвузов на практику на Ямал, они затем теряют право на "подъемные". Губернатор, в свою очередь, поддержал идею о том, что для молодых педагогов нужны особые условия. "Нужна отдельная программа привлечения к нам на практику учителей, которые после вузов потенциально приедут к нам работать. Важно компенсировать перелет, предложить достойную зарплату. Когда специалист увидит наши новые школы, города, достойные условия труда, оценит комплекс мер поддержки, в том числе жилищных, уйдут все предрассудки относительно жизни на Крайнем Севере. Будем работать над хорошей подъемной программой, в которую включим и ваши сегодняшние предложения, и другие меры", - приводит правительство региона слова Артюхова. По данным правительства, среди других предложенных мер поддержки - вовлечение школьников в конкурсное и кружковое движение по техническим наукам, начиная с начальной школы, введение в основной школе предпрофилей при участии предприятий и компаний региона, а также развитие методического движения на муниципальном и региональном уровнях. По итогам встречи, добавили в правительстве, Артюхов поддержал ключевые инициативы и поручил окружному департаменту образования совместно с педагогами разработать комплексную стратегию по развитию физико-математического образования на Ямале.
https://ria.ru/20240821/sertifikat-1967648664.html
https://ria.ru/20240725/artyukhov-1961858689.html
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общество, новый уренгой, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Новый Уренгой, Ямал, Дмитрий Артюхов
На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей

Глава Ямала поручил разработать программу привлечения на работу молодых учителей

© Александр КряжевУчитель в классе новой школы
Учитель в классе новой школы - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Александр Кряжев
Учитель в классе новой школы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил разработать комплексную стратегию развития физико-математического образования и программу привлечения на работу в регионе молодых педагогов, сообщает правительство Ямала.
Встреча Артюхова и учителей математики, информатики и физики, подготовивших победителей олимпиад и высокобалльников, состоялась 25 августа в Арктическом лицее в Новом Уренгое в рамках "Честного маршрута". Темой разговора стало повышение среднего балла ямальских школьников по ЕГЭ по профильной математике, физике и информатике, а также рост числа выпускников, поступающих в инженерные и технические вузы.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале
21 августа, 19:58
Одна из педагогов обратила внимание главы региона на то, что при привлечении будущих выпускников педвузов на практику на Ямал, они затем теряют право на "подъемные". Губернатор, в свою очередь, поддержал идею о том, что для молодых педагогов нужны особые условия.
«
"Нужна отдельная программа привлечения к нам на практику учителей, которые после вузов потенциально приедут к нам работать. Важно компенсировать перелет, предложить достойную зарплату. Когда специалист увидит наши новые школы, города, достойные условия труда, оценит комплекс мер поддержки, в том числе жилищных, уйдут все предрассудки относительно жизни на Крайнем Севере. Будем работать над хорошей подъемной программой, в которую включим и ваши сегодняшние предложения, и другие меры", - приводит правительство региона слова Артюхова.
По данным правительства, среди других предложенных мер поддержки - вовлечение школьников в конкурсное и кружковое движение по техническим наукам, начиная с начальной школы, введение в основной школе предпрофилей при участии предприятий и компаний региона, а также развитие методического движения на муниципальном и региональном уровнях.
По итогам встречи, добавили в правительстве, Артюхов поддержал ключевые инициативы и поручил окружному департаменту образования совместно с педагогами разработать комплексную стратегию по развитию физико-математического образования на Ямале.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Губернатор Ямала отметил качественный рывок в сфере молодежной политики
25 июля, 07:51
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоНовый УренгойЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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