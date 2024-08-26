https://ria.ru/20240826/uchitelya-1968607350.html

На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей

На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей - РИА Новости, 26.08.2024

На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил разработать комплексную стратегию развития физико-математического образования и программу... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:39

2024-08-26T19:39

2024-08-26T19:41

ямало-ненецкий автономный округ

общество

новый уренгой

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил разработать комплексную стратегию развития физико-математического образования и программу привлечения на работу в регионе молодых педагогов, сообщает правительство Ямала. Встреча Артюхова и учителей математики, информатики и физики, подготовивших победителей олимпиад и высокобалльников, состоялась 25 августа в Арктическом лицее в Новом Уренгое в рамках "Честного маршрута". Темой разговора стало повышение среднего балла ямальских школьников по ЕГЭ по профильной математике, физике и информатике, а также рост числа выпускников, поступающих в инженерные и технические вузы. Одна из педагогов обратила внимание главы региона на то, что при привлечении будущих выпускников педвузов на практику на Ямал, они затем теряют право на "подъемные". Губернатор, в свою очередь, поддержал идею о том, что для молодых педагогов нужны особые условия. "Нужна отдельная программа привлечения к нам на практику учителей, которые после вузов потенциально приедут к нам работать. Важно компенсировать перелет, предложить достойную зарплату. Когда специалист увидит наши новые школы, города, достойные условия труда, оценит комплекс мер поддержки, в том числе жилищных, уйдут все предрассудки относительно жизни на Крайнем Севере. Будем работать над хорошей подъемной программой, в которую включим и ваши сегодняшние предложения, и другие меры", - приводит правительство региона слова Артюхова. По данным правительства, среди других предложенных мер поддержки - вовлечение школьников в конкурсное и кружковое движение по техническим наукам, начиная с начальной школы, введение в основной школе предпрофилей при участии предприятий и компаний региона, а также развитие методического движения на муниципальном и региональном уровнях. По итогам встречи, добавили в правительстве, Артюхов поддержал ключевые инициативы и поручил окружному департаменту образования совместно с педагогами разработать комплексную стратегию по развитию физико-математического образования на Ямале.

https://ria.ru/20240821/sertifikat-1967648664.html

https://ria.ru/20240725/artyukhov-1961858689.html

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новый уренгой, ямал, дмитрий артюхов