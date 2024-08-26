https://ria.ru/20240826/uchitelya-1968607350.html
На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей
На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей - РИА Новости, 26.08.2024
На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил разработать комплексную стратегию развития физико-математического образования и программу... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:39
2024-08-26T19:39
2024-08-26T19:41
ямало-ненецкий автономный округ
общество
новый уренгой
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дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил разработать комплексную стратегию развития физико-математического образования и программу привлечения на работу в регионе молодых педагогов, сообщает правительство Ямала. Встреча Артюхова и учителей математики, информатики и физики, подготовивших победителей олимпиад и высокобалльников, состоялась 25 августа в Арктическом лицее в Новом Уренгое в рамках "Честного маршрута". Темой разговора стало повышение среднего балла ямальских школьников по ЕГЭ по профильной математике, физике и информатике, а также рост числа выпускников, поступающих в инженерные и технические вузы. Одна из педагогов обратила внимание главы региона на то, что при привлечении будущих выпускников педвузов на практику на Ямал, они затем теряют право на "подъемные". Губернатор, в свою очередь, поддержал идею о том, что для молодых педагогов нужны особые условия. "Нужна отдельная программа привлечения к нам на практику учителей, которые после вузов потенциально приедут к нам работать. Важно компенсировать перелет, предложить достойную зарплату. Когда специалист увидит наши новые школы, города, достойные условия труда, оценит комплекс мер поддержки, в том числе жилищных, уйдут все предрассудки относительно жизни на Крайнем Севере. Будем работать над хорошей подъемной программой, в которую включим и ваши сегодняшние предложения, и другие меры", - приводит правительство региона слова Артюхова. По данным правительства, среди других предложенных мер поддержки - вовлечение школьников в конкурсное и кружковое движение по техническим наукам, начиная с начальной школы, введение в основной школе предпрофилей при участии предприятий и компаний региона, а также развитие методического движения на муниципальном и региональном уровнях. По итогам встречи, добавили в правительстве, Артюхов поддержал ключевые инициативы и поручил окружному департаменту образования совместно с педагогами разработать комплексную стратегию по развитию физико-математического образования на Ямале.
https://ria.ru/20240821/sertifikat-1967648664.html
https://ria.ru/20240725/artyukhov-1961858689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новый уренгой, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Новый Уренгой, Ямал, Дмитрий Артюхов
На Ямале разработают программу привлечения на работу молодых учителей
Глава Ямала поручил разработать программу привлечения на работу молодых учителей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил разработать комплексную стратегию развития физико-математического образования и программу привлечения на работу в регионе молодых педагогов, сообщает правительство Ямала.
Встреча Артюхова и учителей математики, информатики и физики, подготовивших победителей олимпиад и высокобалльников, состоялась 25 августа в Арктическом лицее в Новом Уренгое
в рамках "Честного маршрута". Темой разговора стало повышение среднего балла ямальских школьников по ЕГЭ по профильной математике, физике и информатике, а также рост числа выпускников, поступающих в инженерные и технические вузы.
Одна из педагогов обратила внимание главы региона на то, что при привлечении будущих выпускников педвузов на практику на Ямал, они затем теряют право на "подъемные". Губернатор, в свою очередь, поддержал идею о том, что для молодых педагогов нужны особые условия.
«
"Нужна отдельная программа привлечения к нам на практику учителей, которые после вузов потенциально приедут к нам работать. Важно компенсировать перелет, предложить достойную зарплату. Когда специалист увидит наши новые школы, города, достойные условия труда, оценит комплекс мер поддержки, в том числе жилищных, уйдут все предрассудки относительно жизни на Крайнем Севере. Будем работать над хорошей подъемной программой, в которую включим и ваши сегодняшние предложения, и другие меры", - приводит правительство региона слова Артюхова.
По данным правительства, среди других предложенных мер поддержки - вовлечение школьников в конкурсное и кружковое движение по техническим наукам, начиная с начальной школы, введение в основной школе предпрофилей при участии предприятий и компаний региона, а также развитие методического движения на муниципальном и региональном уровнях.
По итогам встречи, добавили в правительстве, Артюхов поддержал ключевые инициативы и поручил окружному департаменту образования совместно с педагогами разработать комплексную стратегию по развитию физико-математического образования на Ямале.