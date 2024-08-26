https://ria.ru/20240826/uchastniki-1968513101.html

Участники СВО могут получить право на льготное посещение объектов спорта

Участники СВО могут получить право на льготное посещение объектов спорта - РИА Новости, 26.08.2024

Участники СВО могут получить право на льготное посещение объектов спорта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес на рассмотрение в региональный парламент законопроект, по которому участники спецоперации и члены их семей... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:58

2024-08-26T13:58

2024-08-26T13:58

иркутская область

жилье

игорь кобзев

сво

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ИРКУТСК, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес на рассмотрение в региональный парламент законопроект, по которому участники спецоперации и члены их семей получат право на льготное посещение объектов спорта, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. По данным пресс-службы, Кобзев внес в законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон "О физической культуре и спорте в Иркутской области". "Согласно изменениям, перечень категорий граждан, имеющих право на льготное посещение объектов спорта, находящихся в областной государственной собственности, расширен участниками специальной военной операции и членами их семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что право на льготное посещение объектов спорта будут иметь участники СВО, имеющие статус ветеранов боевых действий, а также члены семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе спецоперации. Порядок предоставления льгот регулируется областными государственными учреждениями. По словам Кобзева, в регионе уже действует целый комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Вопрос о внесении изменений будет рассмотрен на ближайшей сессии законодательного собрания.

https://ria.ru/20240814/priangare-1966169851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, игорь кобзев, сво