https://ria.ru/20240826/uchastniki-1968513101.html
Участники СВО могут получить право на льготное посещение объектов спорта
Участники СВО могут получить право на льготное посещение объектов спорта - РИА Новости, 26.08.2024
Участники СВО могут получить право на льготное посещение объектов спорта
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес на рассмотрение в региональный парламент законопроект, по которому участники спецоперации и члены их семей... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:58
2024-08-26T13:58
2024-08-26T13:58
иркутская область
жилье
игорь кобзев
сво
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ИРКУТСК, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес на рассмотрение в региональный парламент законопроект, по которому участники спецоперации и члены их семей получат право на льготное посещение объектов спорта, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. По данным пресс-службы, Кобзев внес в законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон "О физической культуре и спорте в Иркутской области". "Согласно изменениям, перечень категорий граждан, имеющих право на льготное посещение объектов спорта, находящихся в областной государственной собственности, расширен участниками специальной военной операции и членами их семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что право на льготное посещение объектов спорта будут иметь участники СВО, имеющие статус ветеранов боевых действий, а также члены семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе спецоперации. Порядок предоставления льгот регулируется областными государственными учреждениями. По словам Кобзева, в регионе уже действует целый комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Вопрос о внесении изменений будет рассмотрен на ближайшей сессии законодательного собрания.
https://ria.ru/20240814/priangare-1966169851.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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жилье, игорь кобзев, сво
Иркутская область, Жилье, Игорь Кобзев, СВО
ИРКУТСК, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес на рассмотрение в региональный парламент законопроект, по которому участники спецоперации и члены их семей получат право на льготное посещение объектов спорта, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
По данным пресс-службы, Кобзев внес в законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон "О физической культуре и спорте в Иркутской области".
"Согласно изменениям, перечень категорий граждан, имеющих право на льготное посещение объектов спорта, находящихся в областной государственной собственности, расширен участниками специальной военной операции и членами их семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что право на льготное посещение объектов спорта будут иметь участники СВО, имеющие статус ветеранов боевых действий, а также члены семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе спецоперации. Порядок предоставления льгот регулируется областными государственными учреждениями.
По словам Кобзева
, в регионе уже действует целый комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Вопрос о внесении изменений будет рассмотрен на ближайшей сессии законодательного собрания.