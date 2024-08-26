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Турецкая партия призвала направить ноту США из-за вмешательства в торговлю - РИА Новости, 26.08.2024
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11:38 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/turtsiya-1968470151.html
Турецкая партия призвала направить ноту США из-за вмешательства в торговлю
Турецкая партия призвала направить ноту США из-за вмешательства в торговлю - РИА Новости, 26.08.2024
Турецкая партия призвала направить ноту США из-за вмешательства в торговлю
Турецкая партия "Vatan" ("Родина") призвала правительство страны направить ноту США из-за давления на турецкие компании, ведущие торговлю с Россией. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:38
2024-08-26T11:38
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АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. Турецкая партия "Vatan" ("Родина") призвала правительство страны направить ноту США из-за давления на турецкие компании, ведущие торговлю с Россией. Ранее в августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, об этом писала Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, Штатам нужно, чтобы Турция помогла им остановить "поток американских технологий в Россию". По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник издания заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения. Тем временем диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России. "Оценивая вмешательство в торговые отношения Турции, Хакан Топкурулу, заместитель председателя партии "Vatan" Хакан Топкурулу, отвечающий за экономическую политику, отметил, что правительство должно направить ноту США", - пишет газета Aydınlık. "Не имея возможности победить Россию на поле боя, США пытаются предпринять различные меры. Одна из таких мер - попытка под разными предлогами лишить возможностей страны, торгующие с Россией. Министерство финансов США недавно объявило о решении включить в сферу санкций ряд компаний в Турции и даже председателя совета директоров одной из них. Прежде всего, Турция - независимое государство. Власти Турции и министерство торговли должны выступить против этих санкций и проложить путь для свободной и лёгкой торговли между Турцией и Россией. США должны быть вынуждены отказаться от своего высокомерного поведения", - приводит издание слова политика. Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240821/sanktsii-1967458160.html
https://radiosputnik.ru/20240809/turtsiya-1965274799.html
https://ria.ru/20240822/otnosheniya-1967697245.html
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в мире, россия, турция, сша, евросоюз
В мире, Россия, Турция, США, Евросоюз
Турецкая партия призвала направить ноту США из-за вмешательства в торговлю

Партия "Vatan" призвала направить ноту США из-за давления на торговлю с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина несет государственные флаги Турции на улице в Анкаре
Мужчина несет государственные флаги Турции на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина несет государственные флаги Турции на улице в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. Турецкая партия "Vatan" ("Родина") призвала правительство страны направить ноту США из-за давления на турецкие компании, ведущие торговлю с Россией.
Ранее в августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, об этом писала Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, Штатам нужно, чтобы Турция помогла им остановить "поток американских технологий в Россию". По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник издания заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения. Тем временем диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России.
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"Оценивая вмешательство в торговые отношения Турции, Хакан Топкурулу, заместитель председателя партии "Vatan" Хакан Топкурулу, отвечающий за экономическую политику, отметил, что правительство должно направить ноту США", - пишет газета Aydınlık.
"Не имея возможности победить Россию на поле боя, США пытаются предпринять различные меры. Одна из таких мер - попытка под разными предлогами лишить возможностей страны, торгующие с Россией. Министерство финансов США недавно объявило о решении включить в сферу санкций ряд компаний в Турции и даже председателя совета директоров одной из них. Прежде всего, Турция - независимое государство. Власти Турции и министерство торговли должны выступить против этих санкций и проложить путь для свободной и лёгкой торговли между Турцией и Россией. США должны быть вынуждены отказаться от своего высокомерного поведения", - приводит издание слова политика.
Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе.
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Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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