https://ria.ru/20240826/turist-1968419831.html

СМИ: в аэропорту Боготы потерявший документы турист начал угрожать суицидом

СМИ: в аэропорту Боготы потерявший документы турист начал угрожать суицидом - РИА Новости, 26.08.2024

СМИ: в аэропорту Боготы потерявший документы турист начал угрожать суицидом

Мужчина угрожал покончить с собой в международном аэропорту Эль-Дорадо столицы Колумбии Боготы после того, как потерял документы и деньги, сообщает газета... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T04:54

2024-08-26T04:54

2024-08-26T04:54

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мужчина угрожал покончить с собой в международном аэропорту Эль-Дорадо столицы Колумбии Боготы после того, как потерял документы и деньги, сообщает газета Tiempo со ссылкой на видео, распространенное в соцсетях. По данным издания, инцидент произошел в субботу. Tiempo описывает мужчину, устроившего инцидент, как гражданина Болгарии по имени Веселин Димитров Христов. Мужчина прибыл в Боготу из Стамбула 21 августа. Отмечается, что его ограбили, и в результате он остался без документов и денег, предназначенных для оплаты поездки. После этого мужчина отправился в аэропорт Эль-Дорадо, чтобы попросить авиакомпанию отправить его обратно домой. "В аэропорту ему (мужчине - ред.) объяснили, что ему следует обратиться в посольство своей страны, чтобы там ему помогли получить новые документы, с которыми он сможет совершить обратный путь. Услышав ответ, турист, который ... находился в нервном состоянии, попытался покончить с собой, о чем можно судить по нескольким видеороликам, распространенным в соцсетях", - отмечает издание. Газета сообщает, что на место происшествия прибыла полиция и сотрудники миграционной службы. В настоящее время мужчина находится в больнице в Боготе, его состояние оценивается как стабильное. Портал Infobae добавляет подробности, что во время инцидента мужчина разбил стеклянную бутылку, поранился и упал на пол, позднее его госпитализировали.

https://ria.ru/20240824/puteshestviya-1967899737.html

https://ria.ru/20240822/gorki-1967901400.html

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богота, колумбия, болгария, в мире