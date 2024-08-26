Цхинвал поддержит инициативы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы
Цхинвал поддержит инициативы Москвы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗдание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Цхинвал поддержит любые намерения Москвы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы, сам их формат при этом остается неизменным, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.
"Любые намерения российской стороны в деле переноса раундов из Женевы будут поддержаны южноосетинской стороной… Формат женевских дискуссий останется неизменным, а местом для проведения может стать государство, комфортное для совместной, непредвзятой работы по установлению мира в регионе. Мы открыты к диалогу", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Швейцария утратила доверие в качестве добросовестного посредника в международных делах, поскольку очевидна ее тенденциозность.
Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп - по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.