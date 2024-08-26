https://ria.ru/20240826/tskhinval-1968429501.html

Цхинвал поддержит инициативы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы

Цхинвал поддержит инициативы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы - РИА Новости, 26.08.2024

Цхинвал поддержит инициативы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы

Цхинвал поддержит любые намерения Москвы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы, сам их формат при этом остается неизменным, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:07

2024-08-26T08:07

2024-08-26T08:16

женева (город)

цхинвал

закавказье

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россия

михаил галузин

евросоюз

обсе

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Цхинвал поддержит любые намерения Москвы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы, сам их формат при этом остается неизменным, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев."Любые намерения российской стороны в деле переноса раундов из Женевы будут поддержаны южноосетинской стороной… Формат женевских дискуссий останется неизменным, а местом для проведения может стать государство, комфортное для совместной, непредвзятой работы по установлению мира в регионе. Мы открыты к диалогу", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что Швейцария утратила доверие в качестве добросовестного посредника в международных делах, поскольку очевидна ее тенденциозность.Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп - по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503957.html

https://ria.ru/20240612/zakon-1952330665.html

женева (город)

цхинвал

закавказье

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

женева (город), цхинвал, закавказье, в мире, россия, михаил галузин, евросоюз, обсе, оон