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Цхинвал поддержит инициативы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы - РИА Новости, 26.08.2024
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08:07 26.08.2024 (обновлено: 08:16 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/tskhinval-1968429501.html
Цхинвал поддержит инициативы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы
Цхинвал поддержит инициативы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы - РИА Новости, 26.08.2024
Цхинвал поддержит инициативы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы
Цхинвал поддержит любые намерения Москвы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы, сам их формат при этом остается неизменным, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:07
2024-08-26T08:16
женева (город)
цхинвал
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россия
михаил галузин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Цхинвал поддержит любые намерения Москвы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы, сам их формат при этом остается неизменным, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев."Любые намерения российской стороны в деле переноса раундов из Женевы будут поддержаны южноосетинской стороной… Формат женевских дискуссий останется неизменным, а местом для проведения может стать государство, комфортное для совместной, непредвзятой работы по установлению мира в регионе. Мы открыты к диалогу", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что Швейцария утратила доверие в качестве добросовестного посредника в международных делах, поскольку очевидна ее тенденциозность.Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп - по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503957.html
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женева (город), цхинвал, закавказье, в мире, россия, михаил галузин, евросоюз, обсе, оон
Женева (город), Цхинвал, Закавказье, В мире, Россия, Михаил Галузин, Евросоюз, ОБСЕ, ООН
Цхинвал поддержит инициативы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы

Цхинвал поддержит инициативы Москвы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗдание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Цхинвал поддержит любые намерения Москвы о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы, сам их формат при этом остается неизменным, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.
"Любые намерения российской стороны в деле переноса раундов из Женевы будут поддержаны южноосетинской стороной… Формат женевских дискуссий останется неизменным, а местом для проведения может стать государство, комфортное для совместной, непредвзятой работы по установлению мира в регионе. Мы открыты к диалогу", - сказал дипломат.
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Он подчеркнул, что Швейцария утратила доверие в качестве добросовестного посредника в международных делах, поскольку очевидна ее тенденциозность.
Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп - по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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Женева (город)ЦхинвалЗакавказьеВ миреРоссияМихаил ГалузинЕвросоюзОБСЕООН
 
 
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