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В Турции исключили проблемы у туристов из-за мер по отпечаткам пальцев
В Турции исключили проблемы у туристов из-за мер по отпечаткам пальцев - РИА Новости, 26.08.2024
В Турции исключили проблемы у туристов из-за мер по отпечаткам пальцев
Ассоциация туристических агентств Турции (TÜRSAB) ожидает, что запуск проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранцев не создаст проблем туристам из России,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:03
2024-08-26T07:03
2024-08-26T07:03
турция
анкара (провинция)
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Ассоциация туристических агентств Турции (TÜRSAB) ожидает, что запуск проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранцев не создаст проблем туристам из России, заявил РИА Новости глава ассоциации Фируз Баглыкая. Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию, об этом ранее сообщала газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая. В посольстве РФ позднее заявили РИА Новости, что в рассчитывают на разъяснения Анкары о подобных мерах, ожидается, что планируемые нововведения не будут касаться туристов. "Мы ожидаем, что система, которую планируется ввести в эксплуатацию с завершением процессов электронной интеграции в течение нескольких лет, будет внедрена таким образом, чтобы не вызывать потерь времени у туристов при въезде в нашу страну на границах. В этом отношении у наших российских гостей нет причин для беспокойства", - сказал собеседник агентства.
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турция
анкара (провинция)
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турция, анкара (провинция)
Турция, Анкара (провинция)
В Турции исключили проблемы у туристов из-за мер по отпечаткам пальцев
TÜRSAB: меры по отпечаткам пальцев в Турции не создадут проблем туристам из РФ