https://ria.ru/20240826/trevoga-1968624436.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:06

2024-08-26T22:06

2024-08-26T22:06

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, с 20.35 мск сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. В 21.45 ее объявили в Николаевской, следом – в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/udar-1968560661.html

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в мире, россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины