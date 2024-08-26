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Трамп готов предложить Маску место в правительстве при победе на выборах - РИА Новости, 26.08.2024
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12:53 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/tramp-1968493183.html
Трамп готов предложить Маску место в правительстве при победе на выборах
Трамп готов предложить Маску место в правительстве при победе на выборах - РИА Новости, 26.08.2024
Трамп готов предложить Маску место в правительстве при победе на выборах
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью The Shawn Ryan Show, что он готов предложить американскому предпринимателю Илону Маску место в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:53
2024-08-26T12:53
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илон маск
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью The Shawn Ryan Show, что он готов предложить американскому предпринимателю Илону Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах, хотя и признал, что, возможно, у Маска не будет на это времени. "Он руководит крупными компаниями, поэтому я не думаю, что он мог бы войти в правительство. Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать, учитывая количество всего, чем он занимается. Но он мог бы консультировать (правительство – ред.) по некоторым вопросам, …например, по искусственному интеллекту", - заявил Трамп. Он подчеркнул, что у него отличные отношения с Маском, который, по его словам, хотел бы поучаствовать в оптимизации работы правительства США. Ранее западные СМИ сообщали, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску место в своей администрации или должность консультанта. В свою очередь, Маск заявлял, что готов занять место в правительстве США. Бизнесмен также опубликовал изображение, на котором он стоит за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства". Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Трамп готов предложить Маску место в правительстве при победе на выборах

Трамп: Маск мог бы консультировать правительство по некоторым вопросам

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью The Shawn Ryan Show, что он готов предложить американскому предпринимателю Илону Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах, хотя и признал, что, возможно, у Маска не будет на это времени.
"Он руководит крупными компаниями, поэтому я не думаю, что он мог бы войти в правительство. Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать, учитывая количество всего, чем он занимается. Но он мог бы консультировать (правительство – ред.) по некоторым вопросам, …например, по искусственному интеллекту", - заявил Трамп.
Он подчеркнул, что у него отличные отношения с Маском, который, по его словам, хотел бы поучаствовать в оптимизации работы правительства США.
Ранее западные СМИ сообщали, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску место в своей администрации или должность консультанта. В свою очередь, Маск заявлял, что готов занять место в правительстве США. Бизнесмен также опубликовал изображение, на котором он стоит за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства".
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Илон Маск заявил, что готов служить, отвечая на предложение Дональда Трампа поработать в правительстве США в случае его победы - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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