https://ria.ru/20240826/torgovlya-1968479307.html

Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин

Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин - РИА Новости, 26.08.2024

Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин

Увеличение оборота розничной торговли в РФ поддерживается ростом заработных плат, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:07

2024-08-26T12:07

2024-08-26T12:07

экономика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Увеличение оборота розничной торговли в РФ поддерживается ростом заработных плат, сообщил президент России Владимир Путин. "Остаётся сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причём отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учётом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1% за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи.

https://ria.ru/20240825/zarplaty-1968314197.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин