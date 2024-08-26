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Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин - РИА Новости, 26.08.2024
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12:07 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/torgovlya-1968479307.html
Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин
Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин - РИА Новости, 26.08.2024
Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин
Увеличение оборота розничной торговли в РФ поддерживается ростом заработных плат, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:07
2024-08-26T12:07
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Увеличение оборота розничной торговли в РФ поддерживается ростом заработных плат, сообщил президент России Владимир Путин. "Остаётся сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причём отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учётом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1% за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин

Путин: оборот розничной торговли в России поддерживается ростом зарплат

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Увеличение оборота розничной торговли в РФ поддерживается ростом заработных плат, сообщил президент России Владимир Путин.
"Остаётся сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причём отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учётом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1% за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Средние зарплаты врачей в России превысили сто тысяч рублей
25 августа, 08:06
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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