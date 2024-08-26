https://ria.ru/20240826/torgovlya-1968479307.html
Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин
Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин - РИА Новости, 26.08.2024
Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин
Увеличение оборота розничной торговли в РФ поддерживается ростом заработных плат, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:07
2024-08-26T12:07
2024-08-26T12:07
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Увеличение оборота розничной торговли в РФ поддерживается ростом заработных плат, сообщил президент России Владимир Путин. "Остаётся сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причём отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учётом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1% за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин
Путин: оборот розничной торговли в России поддерживается ростом зарплат
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Увеличение оборота розничной торговли в РФ поддерживается ростом заработных плат, сообщил президент России Владимир Путин.
"Остаётся сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причём отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учётом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1% за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи.