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В Киевской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/telegraf-1968424976.html
В Киевской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
В Киевской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в понедельник в Киевской и Сумской областях на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:07
2024-08-26T07:07
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Киевской и Сумской областях на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины. "Взрывы в Киевской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как уточняет издание, по предварительным данным, в указанных регионах сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240825/vzryv-1968405489.html
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сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киевской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Телеграф": в Киевской и Сумской областях прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Киевской и Сумской областях на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины.
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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"Взрывы в Киевской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как уточняет издание, по предварительным данным, в указанных регионах сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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