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В Киевской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
В Киевской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в понедельник в Киевской и Сумской областях на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:07
2024-08-26T07:07
2024-08-26T07:07
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Киевской и Сумской областях на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины. "Взрывы в Киевской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как уточняет издание, по предварительным данным, в указанных регионах сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киевской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Телеграф": в Киевской и Сумской областях прогремели взрывы