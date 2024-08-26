https://ria.ru/20240826/tatarstan-1968463852.html

В Татарстане открылся нефтегазохимический форум

В Татарстане открылся нефтегазохимический форум - РИА Новости, 26.08.2024

В Татарстане открылся нефтегазохимический форум

Представители России, Белоруссии, Саудовской Аравии, Бахрейна, Казахстана, Узбекистана, Туркмении участвуют в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, сообщил... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:25

2024-08-26T11:25

2024-08-26T11:25

республика татарстан

россия

белоруссия

саудовская аравия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Представители России, Белоруссии, Саудовской Аравии, Бахрейна, Казахстана, Узбекистана, Туркмении участвуют в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Среди участников мероприятия гости из Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Королевства Саудовская Аравия, Республики Казахстан, Туркменистана, Узбекистана", - сказал Минниханов на открытии форума. По словам главы республики, в этом году форум приурочен к Году научно-технологического развития в Татарстане. В специализированной выставке в рамках форума принимают участие более 200 ведущих отраслевых компаний. "Убежден, форум станет отличной площадкой для продолжения взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов, обсуждения путей преодоления последствий геополитических изменений в мировой экономике", - подчеркнул Минниханов. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин отметил, что за время проведения форум стал уникальной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и перспектив развития отрасли, где собираются профессионалы своего дела. Юрин напомнил, что сегодня работа нацелена на исполнение майского указа президента России о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "Сейчас полным ходом идет работа над формированием новых национальных проектов технологического лидерства. Одним из таких проектов является национальный проект "Новые материалы и химия". В рамках данного нацпроекта планируют реализовать несколько десятков дефицитных продуктов. Большая часть этих проектов невозможна без комплексного участия нефтехимических предприятий", - отметил замминистра. Татарстанский нефтегазохимический форум - одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Форум является эффективной площадкой для расширения делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями как на региональном, так и на международном уровне, продвижения современных технологий и оборудования, а также обмена идеями, получения актуальной информации по ключевым темам отрасли, проведения деловых встреч промышленного и бизнес-сообщества.

https://ria.ru/20240815/kazan-1966391183.html

https://ria.ru/20240816/tatarstan-1966612343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, саудовская аравия, рустам минниханов