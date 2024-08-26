https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html

"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области

"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024

"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пытается спасти свою военную карьеру операцией в Курской области, пишет The Telegraph. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:53

2024-08-26T08:53

2024-08-26T15:49

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россия

киев

владимир зеленский

александр сырский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пытается спасти свою военную карьеру операцией в Курской области, пишет The Telegraph."В Киеве ходят слухи, что влиятельный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытался добиться его отставки. Предполагают, что операция в Курской области в некоторой степени может быть попыткой главкома Сырского реабилитировать себя", — говорится в материале.Журналисты указали, что призывы к отставке Сырского начались после его провальной обороны Авдеевки, которая в первой половине 2024 года перешла под контроль российских военных. Ситуацию для главкома также обостряет продвижение ВС России на других участках фронта."Его след в истории будет определен в ближайшие недели", — подчеркнули в статье.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военных, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

https://ria.ru/20240825/ep-1968326756.html

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в мире, курская область, россия, киев, владимир зеленский, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, политика