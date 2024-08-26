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"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
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08:53 26.08.2024 (обновлено: 15:49 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html
"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области
"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пытается спасти свою военную карьеру операцией в Курской области, пишет The Telegraph. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:53
2024-08-26T15:49
в мире
курская область
россия
киев
владимир зеленский
александр сырский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пытается спасти свою военную карьеру операцией в Курской области, пишет The Telegraph.&quot;В Киеве ходят слухи, что влиятельный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытался добиться его отставки. Предполагают, что операция в Курской области в некоторой степени может быть попыткой главкома Сырского реабилитировать себя&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что призывы к отставке Сырского начались после его провальной обороны Авдеевки, которая в первой половине 2024 года перешла под контроль российских военных. Ситуацию для главкома также обостряет продвижение ВС России на других участках фронта."Его след в истории будет определен в ближайшие недели", — подчеркнули в статье.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военных, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
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в мире, курская область, россия, киев, владимир зеленский, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, политика
В мире, Курская область, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Политика
"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области

The Telegraph: Сырский пытается спасти карьеру атакой ВСУ в Курской области

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пытается спасти свою военную карьеру операцией в Курской области, пишет The Telegraph.
«

"В Киеве ходят слухи, что влиятельный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытался добиться его отставки. Предполагают, что операция в Курской области в некоторой степени может быть попыткой главкома Сырского реабилитировать себя", — говорится в материале.

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Журналисты указали, что призывы к отставке Сырского начались после его провальной обороны Авдеевки, которая в первой половине 2024 года перешла под контроль российских военных. Ситуацию для главкома также обостряет продвижение ВС России на других участках фронта.
«
"Его след в истории будет определен в ближайшие недели", — подчеркнули в статье.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военных, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
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