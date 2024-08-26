https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html
Штаты нашли способ победить Россию, Китай и КНДР одновременно
Штаты нашли способ победить Россию, Китай и КНДР одновременно - РИА Новости, 26.08.2024
Штаты нашли способ победить Россию, Китай и КНДР одновременно
На прошедшей неделе мир с удивлением узнал, что у американского президента появилась новая стратегия ядерного сдерживания, причем такая секретная, что... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:00
2024-08-26T08:00
2024-08-26T17:18
аналитика
китай
россия
си цзиньпин
сша
министерство обороны сша
нато
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968383601_0:0:1648:928_1920x0_80_0_0_f469f525813b047b2276593c4a7131e4.jpg
На прошедшей неделе мир с удивлением узнал, что у американского президента появилась новая стратегия ядерного сдерживания, причем такая секретная, что разглашать ее нельзя. Звучит, конечно, довольно безумно.Но попробуем разобраться в том, что просочилось в прессу из новой концепции. Утверждается, что теперь Штаты планируют "ядерно сдерживать" одновременно Россию, Китай и КНДР.Раньше во всех стратегиях США учитывался в основном ядерный потенциал СССР и потом РФ. Теперь американцы обвиняют Пекин в том, что он якобы наращивает число ядерных боеголовок. Если прежде считалось, что в распоряжении КНР около пятисот боезарядов, то теперь Пентагон полагает, что к 2030 году их число вырастет до тысячи, а к 2035-му — до полутора тысяч, сравнявшись, таким образом, с американскими и российскими запасами.Понятно, что за этими обвинениями нет никаких доказательств, это сплошное highly likely. Китай все эти подсчеты опровергает, утверждая, что его арсеналы не идут ни в какое сравнение с американскими.Плюс к этому Пентагон тревожится по поводу тех нескольких десятков ядерных боеголовок, которые, по его расчетам, есть у Ким Чен Ына. А также по поводу того, что обладание новыми технологиями позволяет сегодня КНДР синхронизировать свои боевые действия с Россией и Китаем.Никто в мире не может ответить, зачем нужно этим странам нападать на США, рискуя разом угробить и свою экономику, и свое население. Но торговля угрозой — это классическое американское ноу-хау.Если убедить свое население и конгрессменов в том, что злокозненные Россия, Китай и Северная Корея собрались бахнуть по Штатам, то открывается доступ к бюджетным деньгам. Финансовые потоки пойдут не только на модернизацию ядерных арсеналов, но и на их наращивание — ну нужно же отвечать на "угрозы". Это наращивание будет незаконным? Оно ведь противоречит всем принципам нераспространения, в верности которым США клялись. Но вы не понимаете, это другое.Почему газете The New York Times было поручено озвучить эту крайне чувствительную информацию о сверхсекретной ядерной стратегии США именно сейчас? А это один из элементов ядерного шантажа, которым Вашингтон занимается уже много лет.Всего через полтора года истечет срок основополагающего российско-американского договора СНВ-3 по сокращению стратегического ядерного оружия. Американская сторона не перестает выпрашивать у нас переговоры по этой теме — ребятам не мешает даже то, что сейчас они практически открыто воюют против России на украинском ТВД. Москва пока игнорирует американские просьбы.Одновременно американцы пытаются уговорить подписать договор о мерах ядерного контроля с Китаем. Именно это было главной темой переговоров Байдена с Си Цзиньпинем в прошлом году в Сан-Франциско. Американцы хотели получать предупреждения о ядерных испытаниях в КНР и вообще "обмениваться информацией". Разумеется, Байден был вежливо послан, Китаю совершенно невыгодно подписывать соглашения в этой сфере с США. Во-первых, потому, что его ядерный арсенал гораздо меньше и это изначально будет неравноправный договор. А во-вторых, американцы столько раз всех обманывали, что им попросту никто больше не верит, тем более что они продолжают накачивать оружием Тайвань.Публикация о существовании сверхсекретной ядерной стратегии призвана напугать Москву и Пекин, подтолкнув их к переговорам. Но Байден хочет решить и еще одну задачу.Американские аналитики не устают указывать своему руководству, что главная задача для Вашингтона — разрушить отношения Москвы и Пекина. Один из вариантов попытаться рассорить Россию и КНР — это как раз стравить их на почве ядерного соглашения.Если в Москве согласятся на американскую идею включить КНР в новый договор о сокращении ядерных вооружений, в Пекине обидятся на русских — потому что КНР, повторимся, не в равноправном положении с США, китайцам невыгодны соглашения с американцами.А если на диалог по ядерной теме с Вашингтоном пойдет Пекин, тогда уже обидятся русские. Ведь встречное требование Москвы — включить в переговоры и союзников США по НАТО, обладающих изрядными запасами ядерки, — американцы игнорируют. Получается, что англичане и французы вообще останутся за рамками соглашения, но мы же в России понимаем, на кого нацелены их ракеты.Пока и Путин, и Си Цзиньпин игнорируют все подкаты американцев. Но почему так торопятся в Вашингтоне? Дело не только в скором истечении срока договора СНВ-3, после чего мир, по сути, вернется к той ядерной анархии, которая царила накануне американских бомбежек Хиросимы и Нагасаки.Дело в том, что американское стратегическое оружие находится в безобразном состоянии. Пока китайцы и русские с бешеной скоростью модернизировали свои арсеналы, американцы почивали на лаврах победы в холодной войне.Поэтому на сегодняшний момент у них нет систем ПВО, способных защищать страну от гиперзвуковых ракет, и все очень плохо с наземными стратегическими комплексами. Новые американские стратегические ракеты Sentinel появятся на вооружении хорошо если к 2030 году.Пока за наземную часть американской триады отвечают лишь старички "Минитмены" возрастом больше полувека. Изначально срок их службы составлял десять лет, но его много раз продлевали. О плачевном состоянии стратегических ракет военная пресса США пишет открыто — упоминаются и ржавчина, и дефицит запчастей, и непонятное состояние ядерных зарядов, и, самое главное, ужасающее состояние инфраструктуры, которая еще старше, чем ракеты.В прошлом году "Минитмен-3" решили запустить (без ядерной начинки, разумеется), чтобы посмотреть, как она летает и летает ли вообще. Старой ракете удалось покинуть шахту, но дальше что-то пошло не так, и американцам пришлось ее сбить. Осколки утонули где-то в Тихом океане.Чувствуя эту свою слабость, американцы и вынуждены суетиться. Шантаж работает так: если не удастся рассорить Москву и Пекин на теме переговоров о сокращении ядерных арсеналов, тогда Америка открыто объявит о наращивании своих ядерных запасов и попытается втащить нас в гонку вооружений, что может быть очень неприятно для экономики.А если Россия и КНР не захотят заключать соглашение со Штатами, то Вашингтон изобразит это как прямую и явную угрозу "граду на холме". И тут уже речь может пойти о превентивном ударе по нам. В конце концов, США — единственная в мире страна, применявшая ядерное оружие, хотя сегодня об этом многие, включая японцев, тактично пытаются забыть.Изначально договор о сокращении стратегических вооружений был для нас очень неплох. Но тогда Штаты были буквально другой страной, а их руководство выглядело вполне вменяемым. С нынешним режимом вообще непонятно, как договариваться. Впрочем, русские умеют побеждать не только на поле боя, но и за переговорным столом.
https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html
https://ria.ru/20240627/kitay-1955832590.html
https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html
https://ria.ru/20240822/zapad-1967610563.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, китай, россия, си цзиньпин, сша, министерство обороны сша, нато, ким чен ын
Аналитика, Китай, Россия, Си Цзиньпин, США, Министерство обороны США, НАТО, Ким Чен Ын
На прошедшей неделе мир с удивлением узнал, что у американского президента появилась новая стратегия ядерного сдерживания, причем такая секретная, что разглашать ее нельзя. Звучит, конечно, довольно безумно.
Но попробуем разобраться в том, что просочилось в прессу
из новой концепции. Утверждается, что теперь Штаты планируют "ядерно сдерживать" одновременно Россию
, Китай
и КНДР.
Раньше во всех стратегиях США
учитывался в основном ядерный потенциал СССР
и потом РФ. Теперь американцы обвиняют Пекин
в том, что он якобы наращивает число ядерных боеголовок. Если прежде считалось, что в распоряжении КНР около пятисот боезарядов, то теперь Пентагон
полагает, что к 2030 году их число вырастет до тысячи, а к 2035-му — до полутора тысяч, сравнявшись, таким образом, с американскими и российскими запасами.
Понятно, что за этими обвинениями нет никаких доказательств, это сплошное highly likely. Китай все эти подсчеты опровергает, утверждая, что его арсеналы не идут ни в какое сравнение с американскими.
Плюс к этому Пентагон тревожится по поводу тех нескольких десятков ядерных боеголовок, которые, по его расчетам, есть у Ким Чен Ына
. А также по поводу того, что обладание новыми технологиями позволяет сегодня КНДР синхронизировать свои боевые действия с Россией и Китаем.
Никто в мире не может ответить, зачем нужно этим странам нападать на США, рискуя разом угробить и свою экономику, и свое население. Но торговля угрозой — это классическое американское ноу-хау.
Если убедить свое население и конгрессменов в том, что злокозненные Россия, Китай и Северная Корея собрались бахнуть по Штатам, то открывается доступ к бюджетным деньгам. Финансовые потоки пойдут не только на модернизацию ядерных арсеналов, но и на их наращивание — ну нужно же отвечать на "угрозы". Это наращивание будет незаконным? Оно ведь противоречит всем принципам нераспространения, в верности которым США клялись. Но вы не понимаете, это другое.
Почему газете The New York Times было поручено озвучить эту крайне чувствительную информацию о сверхсекретной ядерной стратегии США именно сейчас? А это один из элементов ядерного шантажа, которым Вашингтон занимается уже много лет.
Всего через полтора года истечет срок основополагающего российско-американского договора СНВ-3 по сокращению стратегического ядерного оружия. Американская сторона не перестает выпрашивать у нас переговоры по этой теме — ребятам не мешает даже то, что сейчас они практически открыто воюют против России на украинском ТВД. Москва
пока игнорирует американские просьбы.
Одновременно американцы пытаются уговорить подписать договор о мерах ядерного контроля с Китаем. Именно это было главной темой переговоров Байдена с Си Цзиньпинем
в прошлом году в Сан-Франциско
. Американцы хотели получать предупреждения о ядерных испытаниях в КНР и вообще "обмениваться информацией". Разумеется, Байден был вежливо послан, Китаю совершенно невыгодно подписывать соглашения в этой сфере с США. Во-первых, потому, что его ядерный арсенал гораздо меньше и это изначально будет неравноправный договор. А во-вторых, американцы столько раз всех обманывали, что им попросту никто больше не верит, тем более что они продолжают накачивать оружием Тайвань
.
Публикация о существовании сверхсекретной ядерной стратегии призвана напугать Москву и Пекин, подтолкнув их к переговорам. Но Байден хочет решить и еще одну задачу.
Американские аналитики не устают указывать своему руководству, что главная задача для Вашингтона — разрушить отношения Москвы и Пекина. Один из вариантов попытаться рассорить Россию и КНР — это как раз стравить их на почве ядерного соглашения.
Если в Москве согласятся на американскую идею включить КНР в новый договор о сокращении ядерных вооружений, в Пекине обидятся на русских — потому что КНР, повторимся, не в равноправном положении с США, китайцам невыгодны соглашения с американцами.
А если на диалог по ядерной теме с Вашингтоном пойдет Пекин, тогда уже обидятся русские. Ведь встречное требование Москвы — включить в переговоры и союзников США по НАТО
, обладающих изрядными запасами ядерки, — американцы игнорируют. Получается, что англичане и французы вообще останутся за рамками соглашения, но мы же в России понимаем, на кого нацелены их ракеты.
Пока и Путин, и Си Цзиньпин игнорируют все подкаты американцев. Но почему так торопятся в Вашингтоне? Дело не только в скором истечении срока договора СНВ-3, после чего мир, по сути, вернется к той ядерной анархии, которая царила накануне американских бомбежек Хиросимы
и Нагасаки
.
Дело в том, что американское стратегическое оружие находится в безобразном состоянии. Пока китайцы и русские с бешеной скоростью модернизировали свои арсеналы, американцы почивали на лаврах победы в холодной войне.
Поэтому на сегодняшний момент у них нет систем ПВО, способных защищать страну от гиперзвуковых ракет, и все очень плохо с наземными стратегическими комплексами. Новые американские стратегические ракеты Sentinel появятся на вооружении хорошо если к 2030 году.
Пока за наземную часть американской триады
отвечают лишь старички "Минитмены" возрастом больше полувека. Изначально срок их службы составлял десять лет, но его много раз продлевали. О плачевном состоянии стратегических ракет военная пресса США пишет открыто — упоминаются и ржавчина, и дефицит запчастей, и непонятное состояние ядерных зарядов, и, самое главное, ужасающее состояние инфраструктуры, которая еще старше, чем ракеты.
В прошлом году "Минитмен-3"
решили запустить (без ядерной начинки, разумеется), чтобы посмотреть, как она летает и летает ли вообще. Старой ракете удалось покинуть шахту, но дальше что-то пошло не так, и американцам пришлось ее сбить. Осколки утонули где-то в Тихом океане
.
Чувствуя эту свою слабость, американцы и вынуждены суетиться. Шантаж работает так: если не удастся рассорить Москву и Пекин на теме переговоров о сокращении ядерных арсеналов, тогда Америка
открыто объявит о наращивании своих ядерных запасов и попытается втащить нас в гонку вооружений, что может быть очень неприятно для экономики.
А если Россия и КНР не захотят заключать соглашение со Штатами, то Вашингтон изобразит это как прямую и явную угрозу "граду на холме". И тут уже речь может пойти о превентивном ударе по нам. В конце концов, США — единственная в мире страна, применявшая ядерное оружие, хотя сегодня об этом многие, включая японцев, тактично пытаются забыть.
Изначально договор о сокращении стратегических вооружений был для нас очень неплох. Но тогда Штаты были буквально другой страной, а их руководство выглядело вполне вменяемым. С нынешним режимом вообще непонятно, как договариваться. Впрочем, русские умеют побеждать не только на поле боя, но и за переговорным столом.