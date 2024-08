https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html

Штаты нашли способ победить Россию, Китай и КНДР одновременно

Штаты нашли способ победить Россию, Китай и КНДР одновременно - РИА Новости, 26.08.2024

Штаты нашли способ победить Россию, Китай и КНДР одновременно

На прошедшей неделе мир с удивлением узнал, что у американского президента появилась новая стратегия ядерного сдерживания, причем такая секретная, что... РИА Новости, 26.08.2024

На прошедшей неделе мир с удивлением узнал, что у американского президента появилась новая стратегия ядерного сдерживания, причем такая секретная, что разглашать ее нельзя. Звучит, конечно, довольно безумно.Но попробуем разобраться в том, что просочилось в прессу из новой концепции. Утверждается, что теперь Штаты планируют "ядерно сдерживать" одновременно Россию, Китай и КНДР.Раньше во всех стратегиях США учитывался в основном ядерный потенциал СССР и потом РФ. Теперь американцы обвиняют Пекин в том, что он якобы наращивает число ядерных боеголовок. Если прежде считалось, что в распоряжении КНР около пятисот боезарядов, то теперь Пентагон полагает, что к 2030 году их число вырастет до тысячи, а к 2035-му — до полутора тысяч, сравнявшись, таким образом, с американскими и российскими запасами.Понятно, что за этими обвинениями нет никаких доказательств, это сплошное highly likely. Китай все эти подсчеты опровергает, утверждая, что его арсеналы не идут ни в какое сравнение с американскими.Плюс к этому Пентагон тревожится по поводу тех нескольких десятков ядерных боеголовок, которые, по его расчетам, есть у Ким Чен Ына. А также по поводу того, что обладание новыми технологиями позволяет сегодня КНДР синхронизировать свои боевые действия с Россией и Китаем.Никто в мире не может ответить, зачем нужно этим странам нападать на США, рискуя разом угробить и свою экономику, и свое население. Но торговля угрозой — это классическое американское ноу-хау.Если убедить свое население и конгрессменов в том, что злокозненные Россия, Китай и Северная Корея собрались бахнуть по Штатам, то открывается доступ к бюджетным деньгам. Финансовые потоки пойдут не только на модернизацию ядерных арсеналов, но и на их наращивание — ну нужно же отвечать на "угрозы". Это наращивание будет незаконным? Оно ведь противоречит всем принципам нераспространения, в верности которым США клялись. Но вы не понимаете, это другое.Почему газете The New York Times было поручено озвучить эту крайне чувствительную информацию о сверхсекретной ядерной стратегии США именно сейчас? А это один из элементов ядерного шантажа, которым Вашингтон занимается уже много лет.Всего через полтора года истечет срок основополагающего российско-американского договора СНВ-3 по сокращению стратегического ядерного оружия. Американская сторона не перестает выпрашивать у нас переговоры по этой теме — ребятам не мешает даже то, что сейчас они практически открыто воюют против России на украинском ТВД. Москва пока игнорирует американские просьбы.Одновременно американцы пытаются уговорить подписать договор о мерах ядерного контроля с Китаем. Именно это было главной темой переговоров Байдена с Си Цзиньпинем в прошлом году в Сан-Франциско. Американцы хотели получать предупреждения о ядерных испытаниях в КНР и вообще "обмениваться информацией". Разумеется, Байден был вежливо послан, Китаю совершенно невыгодно подписывать соглашения в этой сфере с США. Во-первых, потому, что его ядерный арсенал гораздо меньше и это изначально будет неравноправный договор. А во-вторых, американцы столько раз всех обманывали, что им попросту никто больше не верит, тем более что они продолжают накачивать оружием Тайвань.Публикация о существовании сверхсекретной ядерной стратегии призвана напугать Москву и Пекин, подтолкнув их к переговорам. Но Байден хочет решить и еще одну задачу.Американские аналитики не устают указывать своему руководству, что главная задача для Вашингтона — разрушить отношения Москвы и Пекина. Один из вариантов попытаться рассорить Россию и КНР — это как раз стравить их на почве ядерного соглашения.Если в Москве согласятся на американскую идею включить КНР в новый договор о сокращении ядерных вооружений, в Пекине обидятся на русских — потому что КНР, повторимся, не в равноправном положении с США, китайцам невыгодны соглашения с американцами.А если на диалог по ядерной теме с Вашингтоном пойдет Пекин, тогда уже обидятся русские. Ведь встречное требование Москвы — включить в переговоры и союзников США по НАТО, обладающих изрядными запасами ядерки, — американцы игнорируют. Получается, что англичане и французы вообще останутся за рамками соглашения, но мы же в России понимаем, на кого нацелены их ракеты.Пока и Путин, и Си Цзиньпин игнорируют все подкаты американцев. Но почему так торопятся в Вашингтоне? Дело не только в скором истечении срока договора СНВ-3, после чего мир, по сути, вернется к той ядерной анархии, которая царила накануне американских бомбежек Хиросимы и Нагасаки.Дело в том, что американское стратегическое оружие находится в безобразном состоянии. Пока китайцы и русские с бешеной скоростью модернизировали свои арсеналы, американцы почивали на лаврах победы в холодной войне.Поэтому на сегодняшний момент у них нет систем ПВО, способных защищать страну от гиперзвуковых ракет, и все очень плохо с наземными стратегическими комплексами. Новые американские стратегические ракеты Sentinel появятся на вооружении хорошо если к 2030 году.Пока за наземную часть американской триады отвечают лишь старички "Минитмены" возрастом больше полувека. Изначально срок их службы составлял десять лет, но его много раз продлевали. О плачевном состоянии стратегических ракет военная пресса США пишет открыто — упоминаются и ржавчина, и дефицит запчастей, и непонятное состояние ядерных зарядов, и, самое главное, ужасающее состояние инфраструктуры, которая еще старше, чем ракеты.В прошлом году "Минитмен-3" решили запустить (без ядерной начинки, разумеется), чтобы посмотреть, как она летает и летает ли вообще. Старой ракете удалось покинуть шахту, но дальше что-то пошло не так, и американцам пришлось ее сбить. Осколки утонули где-то в Тихом океане.Чувствуя эту свою слабость, американцы и вынуждены суетиться. Шантаж работает так: если не удастся рассорить Москву и Пекин на теме переговоров о сокращении ядерных арсеналов, тогда Америка открыто объявит о наращивании своих ядерных запасов и попытается втащить нас в гонку вооружений, что может быть очень неприятно для экономики.А если Россия и КНР не захотят заключать соглашение со Штатами, то Вашингтон изобразит это как прямую и явную угрозу "граду на холме". И тут уже речь может пойти о превентивном ударе по нам. В конце концов, США — единственная в мире страна, применявшая ядерное оружие, хотя сегодня об этом многие, включая японцев, тактично пытаются забыть.Изначально договор о сокращении стратегических вооружений был для нас очень неплох. Но тогда Штаты были буквально другой страной, а их руководство выглядело вполне вменяемым. С нынешним режимом вообще непонятно, как договариваться. Впрочем, русские умеют побеждать не только на поле боя, но и за переговорным столом.

