Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны оценили потери ВСУ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968519566.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в приграничных районах Курской области
В Минобороны оценили потери ВСУ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ в приграничных районах Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 400 украинских боевиков, 27 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:22
2024-08-26T14:22
специальная военная операция на украине
технологии
сша
курская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968382216_0:22:3069:1748_1920x0_80_0_0_85e42cd57a34af3d284c6364f66ba344.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 400 украинских боевиков, 27 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевую бронированную машину, 5 артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968382216_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_32c97a2ca25d84c35b77730d1834c096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери ВСУ в приграничных районах Курской области

Минобороны: ВС России уничтожили более 400 украинских боевиков в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 400 украинских боевиков, 27 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевую бронированную машину, 5 артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииСШАКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала