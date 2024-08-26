https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968519566.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в приграничных районах Курской области
В Минобороны оценили потери ВСУ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ в приграничных районах Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 400 украинских боевиков, 27 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:22
2024-08-26T14:22
2024-08-26T14:22
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технологии
сша
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 400 украинских боевиков, 27 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевую бронированную машину, 5 артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери ВСУ в приграничных районах Курской области
Минобороны: ВС России уничтожили более 400 украинских боевиков в Курской области