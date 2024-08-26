https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968480201.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 70 военных, 152-миллиметровое... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:10

2024-08-26T12:10

2024-08-26T12:10

специальная военная операция на украине

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херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 70 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Саблуковка, Токарвека Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956134544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность