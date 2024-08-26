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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
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12:10 26.08.2024
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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 70 военных, 152-миллиметровое... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:10
2024-08-26T12:10
специальная военная операция на украине
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запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 70 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Саблуковка, Токарвека Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ, орудие Д-20 и станцию РЭБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 70 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Саблуковка, Токарвека Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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