https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968480201.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 70 военных, 152-миллиметровое... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:10
2024-08-26T12:10
2024-08-26T12:10
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 70 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Саблуковка, Токарвека Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956134544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ, орудие Д-20 и станцию РЭБ