https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968428603.html

Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет

Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет - РИА Новости, 26.08.2024

Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет

Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников по Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:59

2024-08-26T07:59

2024-08-26T07:59

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825299686_0:0:1252:705_1920x0_80_0_0_c6ed8007c34b9c22b9f57e89894b6eec.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников по Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за минувшую ночь в Брянской области были уничтожены два беспилотника. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427516.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, александр богомаз