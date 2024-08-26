https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968428603.html
Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет
Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет - РИА Новости, 26.08.2024
Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет
Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников по Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:59
2024-08-26T07:59
2024-08-26T07:59
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников по Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за минувшую ночь в Брянской области были уничтожены два беспилотника. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427516.html
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брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет
Богомаз: пострадавших и разрушений после атаки БПЛА по Брянской области нет