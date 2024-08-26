https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 26.08.2024

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:40

2024-08-26T07:40

2024-08-26T07:40

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало порядка двухсот взрывов в минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале, при этом чиновник не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240825/podpole-1968383145.html

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запорожская область

киев

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запорожская область, киев, украина, вооруженные силы украины