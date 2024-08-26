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На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 26.08.2024
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:40
2024-08-26T07:40
2024-08-26T07:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
украина
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало порядка двухсот взрывов в минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале, при этом чиновник не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Глава запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры