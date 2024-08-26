https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968420528.html

На Донецком направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

На Донецком направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024

На Донецком направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы 114-й артиллерийской бригады общевойскового объединения "Южной" группировки войск двумя точными выстрелами гаубицы М46 уничтожили пункт управления... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T05:05

2024-08-26T05:05

2024-08-26T05:05

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Артиллеристы 114-й артиллерийской бригады общевойскового объединения "Южной" группировки войск двумя точными выстрелами гаубицы М46 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вместе с личным составом на донецком направлении, сообщило министерство обороны РФ. "Расчёт гаубицы М46 114-й артиллерийской бригады уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на донецком направлении СВО", - сообщили в министерстве. В сообщении ведомства также сказано, что благодаря грамотной артиллерийской поддержке, оказываемой расчетом орудия М-46 штурмовым группам мотострелковых подразделений "Южной" группировки войск, боевые задачи выполняются с минимальными потерями личного состава, и российские войска успешно продвигаются вглубь обороны противника. "В основном поддерживаем пехоту, когда они продвигаются. Работаем по блиндажам, по посадкам, технику ловим. Всегда по-разному. Все приоритеты – это пехота. Корректировщики, командиры вот нас корректируют тоже. Они выбирают цель, которая в приоритете. Вот надо взять там какой-то укрепрайон, чтоб закрепиться. Мы его раскладываем потихоньку", - рассказал о боевой работе командир орудия с позывным "Джамбо" на видео, предоставленном РИА Новости министерством обороны. Как добавили в ведомстве, артиллеристы высчитывают траекторию полета снарядов с математической точностью, в результате с легкостью поражают цели на расстоянии до 40 километров независимо от погодных условий. На счету военнослужащих 114-й артиллерийской бригады уже не один десяток уничтоженных вражеских бронемашин, артиллерийских орудий и вскрытых укрепрайонов противника.

https://ria.ru/20240826/konstantinovka-1968420149.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире