https://ria.ru/20240826/sotrudnichestvo-1968556364.html

Татарстан и Белоруссия обсудили расширение сотрудничества

Татарстан и Белоруссия обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 26.08.2024

Татарстан и Белоруссия обсудили расширение сотрудничества

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы расширения сотрудничества с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, отметив... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:19

2024-08-26T16:19

2024-08-26T16:19

республика татарстан

белоруссия

казань

рустам минниханов

белнефтехим

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КАЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы расширения сотрудничества с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, отметив перспективы в области нефтехимии, АПК, транспорта, туризма, сообщает пресс-служба главы республики. Встреча прошла на полях Татарстанского нефтегазохимического форума. "Рустам Минниханов отметил, что Татарстан высоко ценит возможность расширения взаимодействия с Беларусью в рамках дружественных российско-белорусских отношений. Он подчеркнул, что президенты обеих стран активно поддерживают развитие связей на уровне регионов", - говорится в сообщении. По словам Минниханова, товарооборот между Татарстаном и Белоруссией достаточно большой, но всегда есть возможности для роста. "Мы много лет успешно сотрудничаем с белорусскими компаниями - "Белнефтехимом", "Минским тракторным заводом" и многими другими… Наши компании также представлены в Беларуси. В частности, "РариТЭК" активно сотрудничает с вашими машиностроительными предприятиями. Есть много других примеров", - сказал он. При этом глава Татарстана отметил перспективы сотрудничества в области нефтехимии, машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта, легкой промышленности. Хорошо себя зарекомендовали белорусские автобусы и трамваи, работающие в Казани. Развитию деловых и туристических связей способствуют прямые авиарейсы между Казанью и Минском. Каранкевич отметил, что Татарстан - важный торговый партнер для Белоруссии, сотрудничество с которым проверено временем, и есть все возможности для развития связей.

https://ria.ru/20240815/kazan-1966391183.html

белоруссия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, казань, рустам минниханов, белнефтехим