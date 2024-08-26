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Татарстан и Белоруссия обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 26.08.2024
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16:19 26.08.2024
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Татарстан и Белоруссия обсудили расширение сотрудничества
Татарстан и Белоруссия обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 26.08.2024
Татарстан и Белоруссия обсудили расширение сотрудничества
Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы расширения сотрудничества с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, отметив... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:19
2024-08-26T16:19
республика татарстан
белоруссия
казань
рустам минниханов
белнефтехим
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КАЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы расширения сотрудничества с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, отметив перспективы в области нефтехимии, АПК, транспорта, туризма, сообщает пресс-служба главы республики. Встреча прошла на полях Татарстанского нефтегазохимического форума. "Рустам Минниханов отметил, что Татарстан высоко ценит возможность расширения взаимодействия с Беларусью в рамках дружественных российско-белорусских отношений. Он подчеркнул, что президенты обеих стран активно поддерживают развитие связей на уровне регионов", - говорится в сообщении. По словам Минниханова, товарооборот между Татарстаном и Белоруссией достаточно большой, но всегда есть возможности для роста. "Мы много лет успешно сотрудничаем с белорусскими компаниями - "Белнефтехимом", "Минским тракторным заводом" и многими другими… Наши компании также представлены в Беларуси. В частности, "РариТЭК" активно сотрудничает с вашими машиностроительными предприятиями. Есть много других примеров", - сказал он. При этом глава Татарстана отметил перспективы сотрудничества в области нефтехимии, машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта, легкой промышленности. Хорошо себя зарекомендовали белорусские автобусы и трамваи, работающие в Казани. Развитию деловых и туристических связей способствуют прямые авиарейсы между Казанью и Минском. Каранкевич отметил, что Татарстан - важный торговый партнер для Белоруссии, сотрудничество с которым проверено временем, и есть все возможности для развития связей.
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белоруссия, казань, рустам минниханов, белнефтехим
Республика Татарстан, Белоруссия, Казань, Рустам Минниханов, Белнефтехим

Татарстан и Белоруссия обсудили расширение сотрудничества

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы расширения сотрудничества с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, отметив перспективы в области нефтехимии, АПК, транспорта, туризма, сообщает пресс-служба главы республики.
Встреча прошла на полях Татарстанского нефтегазохимического форума.
"Рустам Минниханов отметил, что Татарстан высоко ценит возможность расширения взаимодействия с Беларусью в рамках дружественных российско-белорусских отношений. Он подчеркнул, что президенты обеих стран активно поддерживают развитие связей на уровне регионов", - говорится в сообщении.
По словам Минниханова, товарооборот между Татарстаном и Белоруссией достаточно большой, но всегда есть возможности для роста. "Мы много лет успешно сотрудничаем с белорусскими компаниями - "Белнефтехимом", "Минским тракторным заводом" и многими другими… Наши компании также представлены в Беларуси. В частности, "РариТЭК" активно сотрудничает с вашими машиностроительными предприятиями. Есть много других примеров", - сказал он.
При этом глава Татарстана отметил перспективы сотрудничества в области нефтехимии, машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта, легкой промышленности. Хорошо себя зарекомендовали белорусские автобусы и трамваи, работающие в Казани. Развитию деловых и туристических связей способствуют прямые авиарейсы между Казанью и Минском.
Каранкевич отметил, что Татарстан - важный торговый партнер для Белоруссии, сотрудничество с которым проверено временем, и есть все возможности для развития связей.
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Республика ТатарстанБелоруссияКазаньРустам МиннихановБелнефтехим
 
 
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