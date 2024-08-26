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Тюменская область израсходовала 16,7 млрд рублей на подготовку школ
Тюменская область израсходовала 16,7 млрд рублей на подготовку школ - РИА Новости, 26.08.2024
Тюменская область израсходовала 16,7 млрд рублей на подготовку школ
Школы Тюменской области полностью готовы к приему детей, на их подготовку к новому учебному году из бюджета Тюменской области было направлено свыше 16,7... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:58
2024-08-26T13:58
2024-08-26T13:58
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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Школы Тюменской области полностью готовы к приему детей, на их подготовку к новому учебному году из бюджета Тюменской области было направлено свыше 16,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте регионального правительства. "К новому учебному году готовы сто процентов школ Тюменской области. В целом на подготовку к учебному году из регионального бюджета было направлено свыше 16,7 миллиарда рублей. Капитальный ремонт провели в 39 зданиях, текущий – в 180… Во всех образовательных учреждениях проверены технические средства охраны", - следует из сообщения. В этом учебном году в 465 школах региона будут учиться 257 тысяч детей, в том числе 25,5 тысячи первоклассников. Подготовку образовательных учреждений Тюменской области рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Александра Моора. По итогам заседания глава региона отметил, что количество учеников по-прежнему увеличивается, поэтому продолжается развитие сети образовательных учреждений. Так, школу на 1101 место планируют к концу года достроить в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов. Строительство и реконструкция объектов ведется в рамках реализации национального проекта "Образование".
https://ria.ru/20240822/obrazovanie-1967877305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюмень, александр моор, капремонт
Тюменская область, Тюмень, Александр Моор, Капремонт
ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Школы Тюменской области полностью готовы к приему детей, на их подготовку к новому учебному году из бюджета Тюменской области было направлено свыше 16,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте регионального правительства.
"К новому учебному году готовы сто процентов школ Тюменской области. В целом на подготовку к учебному году из регионального бюджета было направлено свыше 16,7 миллиарда рублей. Капитальный ремонт провели в 39 зданиях, текущий – в 180… Во всех образовательных учреждениях проверены технические средства охраны", - следует из сообщения.
В этом учебном году в 465 школах региона будут учиться 257 тысяч детей, в том числе 25,5 тысячи первоклассников.
Подготовку образовательных учреждений Тюменской области рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Александра Моора. По итогам заседания глава региона отметил, что количество учеников по-прежнему увеличивается, поэтому продолжается развитие сети образовательных учреждений. Так, школу на 1101 место планируют к концу года достроить в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов.
Строительство и реконструкция объектов ведется в рамках реализации национального проекта "Образование".