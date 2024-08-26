https://ria.ru/20240826/shkoly-1968513527.html

Тюменская область израсходовала 16,7 млрд рублей на подготовку школ

Тюменская область израсходовала 16,7 млрд рублей на подготовку школ - РИА Новости, 26.08.2024

Тюменская область израсходовала 16,7 млрд рублей на подготовку школ

Школы Тюменской области полностью готовы к приему детей, на их подготовку к новому учебному году из бюджета Тюменской области было направлено свыше 16,7... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:58

2024-08-26T13:58

2024-08-26T13:58

тюменская область

тюмень

александр моор

капремонт

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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Школы Тюменской области полностью готовы к приему детей, на их подготовку к новому учебному году из бюджета Тюменской области было направлено свыше 16,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте регионального правительства. "К новому учебному году готовы сто процентов школ Тюменской области. В целом на подготовку к учебному году из регионального бюджета было направлено свыше 16,7 миллиарда рублей. Капитальный ремонт провели в 39 зданиях, текущий – в 180… Во всех образовательных учреждениях проверены технические средства охраны", - следует из сообщения. В этом учебном году в 465 школах региона будут учиться 257 тысяч детей, в том числе 25,5 тысячи первоклассников. Подготовку образовательных учреждений Тюменской области рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Александра Моора. По итогам заседания глава региона отметил, что количество учеников по-прежнему увеличивается, поэтому продолжается развитие сети образовательных учреждений. Так, школу на 1101 место планируют к концу года достроить в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов. Строительство и реконструкция объектов ведется в рамках реализации национального проекта "Образование".

https://ria.ru/20240822/obrazovanie-1967877305.html

тюмень

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Артем Смирнов

тюмень, александр моор, капремонт