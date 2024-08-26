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При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя - РИА Новости, 26.08.2024
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11:12 26.08.2024 (обновлено: 11:35 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/shebekino-1968461019.html
При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя
При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя - РИА Новости, 26.08.2024
При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя
Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:12
2024-08-26T11:35
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. В Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью обратились двое: у женщины осколочные ранения ног и поясницы, у мужчины — минно-взрывная травма и ранение поясничной области", - написал Гладков.Он добавил, что к этому моменту повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, на территории четырех частных домовладений, в социальном и коммерческом объектах. Также повреждены четыре легковых автомобиля. Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась стоящая на парковке "Газель". Пожарные расчёты потушили транспортное средство, отметил губернатор.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240826/rakitnoe-1968432028.html
https://ria.ru/20240825/postradavshie-1968381921.html
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. В Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью обратились двое: у женщины осколочные ранения ног и поясницы, у мужчины — минно-взрывная травма и ранение поясничной области", - написал Гладков.
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Он добавил, что к этому моменту повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, на территории четырех частных домовладений, в социальном и коммерческом объектах. Также повреждены четыре легковых автомобиля. Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась стоящая на парковке "Газель". Пожарные расчёты потушили транспортное средство, отметил губернатор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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ШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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