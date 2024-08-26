https://ria.ru/20240826/shebekino-1968461019.html

При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя

При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя - РИА Новости, 26.08.2024

При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя

Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:12

2024-08-26T11:12

2024-08-26T11:35

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. В Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью обратились двое: у женщины осколочные ранения ног и поясницы, у мужчины — минно-взрывная травма и ранение поясничной области", - написал Гладков.Он добавил, что к этому моменту повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, на территории четырех частных домовладений, в социальном и коммерческом объектах. Также повреждены четыре легковых автомобиля. Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась стоящая на парковке "Газель". Пожарные расчёты потушили транспортное средство, отметил губернатор.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240826/rakitnoe-1968432028.html

https://ria.ru/20240825/postradavshie-1968381921.html

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия