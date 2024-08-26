https://ria.ru/20240826/shebekino-1968461019.html
При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя
При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя - РИА Новости, 26.08.2024
При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя
Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:12
2024-08-26T11:12
2024-08-26T11:35
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. В Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью обратились двое: у женщины осколочные ранения ног и поясницы, у мужчины — минно-взрывная травма и ранение поясничной области", - написал Гладков.Он добавил, что к этому моменту повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, на территории четырех частных домовладений, в социальном и коммерческом объектах. Также повреждены четыре легковых автомобиля. Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась стоящая на парковке "Газель". Пожарные расчёты потушили транспортное средство, отметил губернатор.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240826/rakitnoe-1968432028.html
https://ria.ru/20240825/postradavshie-1968381921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Шебекино ранены два мирных жителя
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ ранены два мирных жителя