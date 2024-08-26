https://ria.ru/20240826/sever-1968477490.html
"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях
"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях - РИА Новости, 26.08.2024
"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:03
2024-08-26T12:03
2024-08-26T12:14
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях
"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в Харьковской и Сумской областях