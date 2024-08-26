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"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях - РИА Новости, 26.08.2024
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12:03 26.08.2024 (обновлено: 12:14 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/sever-1968477490.html
"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях
"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях - РИА Новости, 26.08.2024
"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:03
2024-08-26T12:14
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы", - отмечает МО РФ.
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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в двух областях

"Север" нанесли огневое поражение бригадам ВСУ в Харьковской и Сумской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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