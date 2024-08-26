https://ria.ru/20240826/sevastopol-1968578266.html
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 26.08.2024
В Севастополе восстановили электроснабжение
Электроснабжение потребителей в Севастополе после аварийного отключения восстановлено, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:24
2024-08-26T17:24
2024-08-26T17:24
происшествия
севастополь
михаил развожаев
масштабное отключение света в приморье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Севастополе после аварийного отключения восстановлено, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объёме", - написал Развожаев. Сбой в подаче электроэнергии произошел в Севастополе, предварительно, из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев. Без света осталось несколько районов региона.
https://ria.ru/20240823/zaes-1967963162.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Масштабное отключение света в Приморье
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили электроснабжение после аварийного отключения