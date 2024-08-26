https://ria.ru/20240826/sevastopol-1968578266.html

В Севастополе восстановили электроснабжение

В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 26.08.2024

В Севастополе восстановили электроснабжение

Электроснабжение потребителей в Севастополе после аварийного отключения восстановлено, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:24

2024-08-26T17:24

2024-08-26T17:24

происшествия

севастополь

михаил развожаев

масштабное отключение света в приморье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Севастополе после аварийного отключения восстановлено, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объёме", - написал Развожаев. Сбой в подаче электроэнергии произошел в Севастополе, предварительно, из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев. Без света осталось несколько районов региона.

https://ria.ru/20240823/zaes-1967963162.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, михаил развожаев, масштабное отключение света в приморье