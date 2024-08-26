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В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии - РИА Новости, 26.08.2024
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15:59 26.08.2024 (обновлено: 16:42 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/sevastopol-1968552501.html
В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии
В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии - РИА Новости, 26.08.2024
В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии
Сбой в подаче электричества произошел в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:59
2024-08-26T16:42
севастополь
происшествия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сбой в подаче электричества произошел в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.&quot;По предварительной информации, причина — из-за аварийного отключения в сетях крымской энергосистемы&quot;, — написал он.По словам губернатора, без света временно остались потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая. Кроме того, сбой частично коснулся центра города, проспекта Победы, сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения, ориентировочно им потребуется два часа.
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии

Губернатор Севастополя сообщил о сбое в подаче электроэнергии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Города России. Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сбой в подаче электричества произошел в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«

"По предварительной информации, причина — из-за аварийного отключения в сетях крымской энергосистемы", — написал он.

По словам губернатора, без света временно остались потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая. Кроме того, сбой частично коснулся центра города, проспекта Победы, сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.
Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения, ориентировочно им потребуется два часа.
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