https://ria.ru/20240826/sevastopol-1968552501.html

В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии

В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии - РИА Новости, 26.08.2024

В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии

Сбой в подаче электричества произошел в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:59

2024-08-26T15:59

2024-08-26T16:42

севастополь

происшествия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сбой в подаче электричества произошел в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."По предварительной информации, причина — из-за аварийного отключения в сетях крымской энергосистемы", — написал он.По словам губернатора, без света временно остались потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая. Кроме того, сбой частично коснулся центра города, проспекта Победы, сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения, ориентировочно им потребуется два часа.

https://ria.ru/20240805/anapa-1964139982.html

севастополь

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия