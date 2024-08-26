https://ria.ru/20240826/sayty-1968517741.html

Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова

Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова

Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров, якобы выступивших в поддержку задержанного во Франции основателя Telegram Павла... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:17

2024-08-26T14:17

2024-08-26T14:17

в мире

технологии

павел дуров

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров, якобы выступивших в поддержку задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова, сообщает газета Parisien. "Хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки в воскресенье… Несколько французских сайтов… были замедлены или временно недоступны в течение дня", - говорится в статье. Атакам подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза "Крестьянская конфедерация", газеты Voix du Nord, а также ряд других ресурсов, пишет Parisien. Помимо этого, целью злоумышленников стал один из государственных сайтов страны, сообщает газета. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Позднее французские СМИ сообщили, что Дурову продлили срок содержания под стражей. Отмечалось, что первоначальный период задержания для допроса во Франции составляет максимум 96 часов. После этого судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и заключении под стражу. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/peskov-1968486389.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968409368.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции