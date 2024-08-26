Рейтинг@Mail.ru
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/sayty-1968517741.html
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров, якобы выступивших в поддержку задержанного во Франции основателя Telegram Павла... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:17
2024-08-26T14:17
в мире
технологии
павел дуров
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров, якобы выступивших в поддержку задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова, сообщает газета Parisien. "Хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки в воскресенье… Несколько французских сайтов… были замедлены или временно недоступны в течение дня", - говорится в статье. Атакам подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза "Крестьянская конфедерация", газеты Voix du Nord, а также ряд других ресурсов, пишет Parisien. Помимо этого, целью злоумышленников стал один из государственных сайтов страны, сообщает газета. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Позднее французские СМИ сообщили, что Дурову продлили срок содержания под стражей. Отмечалось, что первоначальный период задержания для допроса во Франции составляет максимум 96 часов. После этого судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и заключении под стражу. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/peskov-1968486389.html
https://ria.ru/20240825/durov-1968409368.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова

Parisien: ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Кибербезопасность. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров, якобы выступивших в поддержку задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова, сообщает газета Parisien.
«
"Хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки в воскресенье… Несколько французских сайтов… были замедлены или временно недоступны в течение дня", - говорится в статье.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Путин и Дуров не встречались в Баку, заявил Песков
Вчера, 12:31
Атакам подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза "Крестьянская конфедерация", газеты Voix du Nord, а также ряд других ресурсов, пишет Parisien. Помимо этого, целью злоумышленников стал один из государственных сайтов страны, сообщает газета.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Позднее французские СМИ сообщили, что Дурову продлили срок содержания под стражей. Отмечалось, что первоначальный период задержания для допроса во Франции составляет максимум 96 часов. После этого судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и заключении под стражу.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Италии предположили, кому следующему заткнут рот после задержания Дурова
25 августа, 23:48
 
В миреТехнологииПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала