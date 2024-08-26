https://ria.ru/20240826/saratov-1968612213.html

Минстрой оценил ущерб саратовским зданиям после атаки дронов ВСУ

Минстрой оценил ущерб саратовским зданиям после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024

Минстрой оценил ущерб саратовским зданиям после атаки дронов ВСУ

Угрозы обрушения конструкций 40-этажного жилого дома в центре Саратова после атаки беспилотников нет, пострадавшие дома в соседнем Энгельсе не понесли... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:20

2024-08-26T20:20

2024-08-26T20:20

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Угрозы обрушения конструкций 40-этажного жилого дома в центре Саратова после атаки беспилотников нет, пострадавшие дома в соседнем Энгельсе не понесли существенного ущерба, заявил и.о. министра строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин в Telegram-канале. В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. "Выезжал на территорию жилого комплекса на Предмостовой площади для обследование конструкции здания и оценки ущерба, полученного в результате атаки БПЛА. По результатам обследования можно сделать вывод, что угрозы обрушения конструктивных элементов здания нет. Сильно поврежден внешний фасад МКД (многоквартирного дома). Обследование проводилось совместно с организацией, которая в дальнейшем займется восстановлением фасада", - написал Бутылкин. По его словам, в ближайшее время после проведения необходимых расчетов будет принято решение о выделении денежных средств из резервного фонда на восстановление дома. "Сотрудники областного минстроя выезжали в Энгельс для обследования домов, которые были также повреждены в результате атаки БПЛА. В осмотренных зданиях существенного ущерба нет, обследование проводилось совместно со строительными организациями, которые в дальнейшем займутся восстановлением", - отметил чиновник.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968575129.html

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происшествия, энгельс, саратов, россия, вооруженные силы украины