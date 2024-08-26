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Минстрой оценил ущерб саратовским зданиям после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
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20:20 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/saratov-1968612213.html
Минстрой оценил ущерб саратовским зданиям после атаки дронов ВСУ
Минстрой оценил ущерб саратовским зданиям после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
Минстрой оценил ущерб саратовским зданиям после атаки дронов ВСУ
Угрозы обрушения конструкций 40-этажного жилого дома в центре Саратова после атаки беспилотников нет, пострадавшие дома в соседнем Энгельсе не понесли... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:20
2024-08-26T20:20
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происшествия
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россия
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Угрозы обрушения конструкций 40-этажного жилого дома в центре Саратова после атаки беспилотников нет, пострадавшие дома в соседнем Энгельсе не понесли существенного ущерба, заявил и.о. министра строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин в Telegram-канале. В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. "Выезжал на территорию жилого комплекса на Предмостовой площади для обследование конструкции здания и оценки ущерба, полученного в результате атаки БПЛА. По результатам обследования можно сделать вывод, что угрозы обрушения конструктивных элементов здания нет. Сильно поврежден внешний фасад МКД (многоквартирного дома). Обследование проводилось совместно с организацией, которая в дальнейшем займется восстановлением фасада", - написал Бутылкин. По его словам, в ближайшее время после проведения необходимых расчетов будет принято решение о выделении денежных средств из резервного фонда на восстановление дома. "Сотрудники областного минстроя выезжали в Энгельс для обследования домов, которые были также повреждены в результате атаки БПЛА. В осмотренных зданиях существенного ущерба нет, обследование проводилось совместно со строительными организациями, которые в дальнейшем займутся восстановлением", - отметил чиновник.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968575129.html
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происшествия, энгельс, саратов, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратов, Россия, Вооруженные силы Украины
Минстрой оценил ущерб саратовским зданиям после атаки дронов ВСУ

Минстрой: угрозы обрушения конструкций саратовской высотки после атаки ВСУ нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Угрозы обрушения конструкций 40-этажного жилого дома в центре Саратова после атаки беспилотников нет, пострадавшие дома в соседнем Энгельсе не понесли существенного ущерба, заявил и.о. министра строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин в Telegram-канале.
В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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"Выезжал на территорию жилого комплекса на Предмостовой площади для обследование конструкции здания и оценки ущерба, полученного в результате атаки БПЛА. По результатам обследования можно сделать вывод, что угрозы обрушения конструктивных элементов здания нет. Сильно поврежден внешний фасад МКД (многоквартирного дома). Обследование проводилось совместно с организацией, которая в дальнейшем займется восстановлением фасада", - написал Бутылкин.
По его словам, в ближайшее время после проведения необходимых расчетов будет принято решение о выделении денежных средств из резервного фонда на восстановление дома.
"Сотрудники областного минстроя выезжали в Энгельс для обследования домов, которые были также повреждены в результате атаки БПЛА. В осмотренных зданиях существенного ущерба нет, обследование проводилось совместно со строительными организациями, которые в дальнейшем займутся восстановлением", - отметил чиновник.
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