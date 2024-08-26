https://ria.ru/20240826/saratov-1968601682.html

При атаке дронов в Саратовской области 33 автомобиля получили повреждения

При атаке дронов в Саратовской области 33 автомобиля получили повреждения - РИА Новости, 26.08.2024

При атаке дронов в Саратовской области 33 автомобиля получили повреждения

После атаки беспилотников в Саратове и Энгельсе рядом с пострадавшими двумя многоквартирными домами повреждены 33 автомобиля, сообщил губернатор Роман Бусаргин... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:59

2024-08-26T18:59

2024-08-26T19:05

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотников в Саратове и Энгельсе рядом с пострадавшими двумя многоквартирными домами повреждены 33 автомобиля, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Власти Энгельсского района сообщили, что, предварительно, повреждены 23 автомобиля. "Жителям высотки на Предмостовой площади в Саратове, которая оказалась повреждена в результате атаки БПЛА, разрешили доступ в свои квартиры... По оперативным данным, в ЖК зафиксированы повреждения фасадной части здания 27, 28 и 29 этажей, пяти автомобилей... В Энгельсе специалисты также обследовали многоквартирный дом на улице Пушкина... В районе улицы Пушкина в общей сложности повреждено 28 транспортных средств", - написал губернатор. Он отметил, что в саратовской высотке восстановлено электро- и водоснабжение, налажена работа лифтов, продолжается демонтаж некоторых конструкций и уборка прилегающей территории. "Планируется, что в ближайшее время будет приниматься решение о восстановлении фасада", - уточнил Бусаргин. По его словам, в Энгельсе в многоквартирном доме продолжается восстановление ограждающих конструкций крыши, ведется подготовка к замене окон в пострадавших помещениях, началась уборка придомовой территории, при этом полностью восстановить сети газоснабжения планируется в ближайшее время. "В частном секторе поселка Прибрежный, где были зафиксированы повреждения домов, также продолжают работать специалисты", - добавил он.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968575129.html

https://ria.ru/20240826/bpl-1968503260.html

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происшествия, энгельс, саратов, роман бусаргин, россия, вооруженные силы украины