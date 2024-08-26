https://ria.ru/20240826/saratov-1968575129.html
Жители поврежденной дронами ВСУ высотки в Саратове вернулись в квартиры
Жители поврежденной дронами ВСУ высотки в Саратове вернулись в квартиры - РИА Новости, 26.08.2024
Жители поврежденной дронами ВСУ высотки в Саратове вернулись в квартиры
Жителям поврежденного после атаки БПЛА 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова разрешено вернуться в свои квартиры, сообщила глава города Лада Мокроусова РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:12
2024-08-26T17:12
2024-08-26T17:12
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968471366_0:8:975:556_1920x0_80_0_0_6b95d859b3e6a1800a9916b15184a207.jpg
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителям поврежденного после атаки БПЛА 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова разрешено вернуться в свои квартиры, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале. В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Мокроусова отмечала, что в жилой высотке в Саратове повреждены 11 квартир, коммуникации в доме восстановлены. "Специалисты экстренных служб разрешили жителям доступ в свои квартиры", - написала глава города.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968562244.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968471366_93:0:834:556_1920x0_80_0_0_d2b715bf05037d570eba094dfdec6f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Россия, Вооруженные силы Украины
Жители поврежденной дронами ВСУ высотки в Саратове вернулись в квартиры
Жителям поврежденного ВСУ ЖК в Саратове разрешили вернуться в квартиры