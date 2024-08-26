https://ria.ru/20240826/saratov-1968575129.html

Жители поврежденной дронами ВСУ высотки в Саратове вернулись в квартиры

Жители поврежденной дронами ВСУ высотки в Саратове вернулись в квартиры - РИА Новости, 26.08.2024

Жители поврежденной дронами ВСУ высотки в Саратове вернулись в квартиры

Жителям поврежденного после атаки БПЛА 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова разрешено вернуться в свои квартиры, сообщила глава города Лада Мокроусова РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:12

2024-08-26T17:12

2024-08-26T17:12

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителям поврежденного после атаки БПЛА 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова разрешено вернуться в свои квартиры, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале. В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Мокроусова отмечала, что в жилой высотке в Саратове повреждены 11 квартир, коммуникации в доме восстановлены. "Специалисты экстренных служб разрешили жителям доступ в свои квартиры", - написала глава города.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968562244.html

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происшествия, саратов, россия, вооруженные силы украины