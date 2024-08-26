https://ria.ru/20240826/saratov-1968562244.html

Четырех жителей поврежденной в Саратове многоэтажки поселят в гостинице

Четырех жителей поврежденной в Саратове многоэтажки поселят в гостинице - РИА Новости, 26.08.2024

Четырех жителей поврежденной в Саратове многоэтажки поселят в гостинице

Двоих взрослых и двоих детей, проживавших в пострадавшем при атаке беспилотника 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, временно расселят в гостинице,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:39

2024-08-26T16:39

2024-08-26T19:11

происшествия

саратов

энгельс

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Двоих взрослых и двоих детей, проживавших в пострадавшем при атаке беспилотника 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, временно расселят в гостинице, сообщили РИА Новости в городской администрации. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Глава Саратова Лада Мокроусова сообщала, что жителей пострадавших квартир расселят в гостинице. "Двое взрослых, двое детей будут размещены", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, сколько человек обратились за временным размещением после атаки БПЛА и будут размещены в гостинице.Как уточнил Бусаргин в Telegram-канале, в гостинице временно размещены две семьи.

https://ria.ru/20240826/bpl-1968503260.html

саратов

энгельс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, энгельс