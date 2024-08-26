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Четырех жителей поврежденной в Саратове многоэтажки поселят в гостинице - РИА Новости, 26.08.2024
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16:39 26.08.2024 (обновлено: 19:11 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/saratov-1968562244.html
Четырех жителей поврежденной в Саратове многоэтажки поселят в гостинице
Четырех жителей поврежденной в Саратове многоэтажки поселят в гостинице - РИА Новости, 26.08.2024
Четырех жителей поврежденной в Саратове многоэтажки поселят в гостинице
Двоих взрослых и двоих детей, проживавших в пострадавшем при атаке беспилотника 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, временно расселят в гостинице,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:39
2024-08-26T19:11
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Двоих взрослых и двоих детей, проживавших в пострадавшем при атаке беспилотника 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, временно расселят в гостинице, сообщили РИА Новости в городской администрации. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Глава Саратова Лада Мокроусова сообщала, что жителей пострадавших квартир расселят в гостинице. "Двое взрослых, двое детей будут размещены", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, сколько человек обратились за временным размещением после атаки БПЛА и будут размещены в гостинице.Как уточнил Бусаргин в Telegram-канале, в гостинице временно размещены две семьи.
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происшествия, саратов, энгельс
Происшествия, Саратов, Энгельс
Четырех жителей поврежденной в Саратове многоэтажки поселят в гостинице

Четырех жителей многоэтажки, поврежденной дроном в Саратове, поселят в гостинице

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramАварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, поврежденном в результате атаки БПЛА в Саратове
Аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, поврежденном в результате атаки БПЛА в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, поврежденном в результате атаки БПЛА в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Двоих взрослых и двоих детей, проживавших в пострадавшем при атаке беспилотника 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, временно расселят в гостинице, сообщили РИА Новости в городской администрации.
В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Глава Саратова Лада Мокроусова сообщала, что жителей пострадавших квартир расселят в гостинице.
"Двое взрослых, двое детей будут размещены", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, сколько человек обратились за временным размещением после атаки БПЛА и будут размещены в гостинице.
Как уточнил Бусаргин в Telegram-канале, в гостинице временно размещены две семьи.
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