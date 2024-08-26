https://ria.ru/20240826/saratov-1968556528.html

Пострадавшая при атаке дронов ВСУ на дом в Саратове находится в реанимации

Пострадавшая при атаке дронов ВСУ на дом в Саратове находится в реанимации - РИА Новости, 26.08.2024

Пострадавшая при атаке дронов ВСУ на дом в Саратове находится в реанимации

Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, госпитализированная в тяжелом состоянии после атаки беспилотника, прооперирована и находится в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:21

2024-08-26T16:21

2024-08-26T16:21

происшествия

здоровье - общество

саратов

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вооруженные силы украины

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, госпитализированная в тяжелом состоянии после атаки беспилотника, прооперирована и находится в реанимации, сообщили РИА Новости в минздраве региона. "Женщина прооперирована. В данный момент находится в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе ведомства. В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, троим из них медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968553647.html

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происшествия, здоровье - общество, саратов, россия, вооруженные силы украины