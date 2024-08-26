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В атакованной дронами ВСУ высотке в Саратове сильно повреждены две квартиры - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/saratov-1968553647.html
В атакованной дронами ВСУ высотке в Саратове сильно повреждены две квартиры
В атакованной дронами ВСУ высотке в Саратове сильно повреждены две квартиры - РИА Новости, 26.08.2024
В атакованной дронами ВСУ высотке в Саратове сильно повреждены две квартиры
Две квартиры сильно повреждены в 40-этажном жилом комплексе в Саратове, пострадавшем после атаки беспилотника, в них побиты стекла, нарушены перегородки,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:02
2024-08-26T16:02
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
вооруженные силы украины
россия
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Две квартиры сильно повреждены в 40-этажном жилом комплексе в Саратове, пострадавшем после атаки беспилотника, в них побиты стекла, нарушены перегородки, сообщил заместитель главы администрации города, председатель комитета по ЖКХ Максим Сиденко на видео, опубликованном в Telegram-канале главы города Максим Сиденко. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Губернатор отметил, что в высотке начались аварийно-восстановительные работы. "Сильно повреждены две квартиры, где нарушено остекление, сильно нарушены перегородки, нарушена коридорная часть, где находятся четыре лифтовых... Сейчас там работают лифтовики, хотят из четырех лифтов сделать один, чтобы он заработал, и как только "Каркас" (компания, которая занимается обследованием конструкций здания - ред.) оттуда уйдет, начнется проверка электрики", - сказал Сиденко. Он отметил, что с управляющей организацией решается вопрос о включении коммуникаций в неповрежденные квартиры, уточнив, что "все коммуникации отключаются на этаже".
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происшествия, саратов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Вооруженные силы Украины, Россия
В атакованной дронами ВСУ высотке в Саратове сильно повреждены две квартиры

В пострадавшем от БПЛА жилом комплексе в Саратове повреждены две квартиры

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramАварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, поврежденном в результате атаки БПЛА в Саратове
Аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, поврежденном в результате атаки БПЛА в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, поврежденном в результате атаки БПЛА в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Две квартиры сильно повреждены в 40-этажном жилом комплексе в Саратове, пострадавшем после атаки беспилотника, в них побиты стекла, нарушены перегородки, сообщил заместитель главы администрации города, председатель комитета по ЖКХ Максим Сиденко на видео, опубликованном в Telegram-канале главы города Максим Сиденко.
В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Губернатор отметил, что в высотке начались аварийно-восстановительные работы.
"Сильно повреждены две квартиры, где нарушено остекление, сильно нарушены перегородки, нарушена коридорная часть, где находятся четыре лифтовых... Сейчас там работают лифтовики, хотят из четырех лифтов сделать один, чтобы он заработал, и как только "Каркас" (компания, которая занимается обследованием конструкций здания - ред.) оттуда уйдет, начнется проверка электрики", - сказал Сиденко.
Он отметил, что с управляющей организацией решается вопрос о включении коммуникаций в неповрежденные квартиры, уточнив, что "все коммуникации отключаются на этаже".
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Вчера, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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