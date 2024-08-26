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В Саратовской области после атаки дронов запретили масштабные мероприятия - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/saratov-1968509697.html
В Саратовской области после атаки дронов запретили масштабные мероприятия
В Саратовской области после атаки дронов запретили масштабные мероприятия - РИА Новости, 26.08.2024
В Саратовской области после атаки дронов запретили масштабные мероприятия
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки беспилотников на регион запретил масштабные торжества и запуск салютов в предстоящие Дни города в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:48
2024-08-26T13:48
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
саратовская область
энгельс
роман бусаргин
вооруженные силы украины
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки беспилотников на регион запретил масштабные торжества и запуск салютов в предстоящие Дни города в муниципалитетах области, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале. "В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлении звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более - после сегодняшних событий. Вопросы безопасности должны быть на первом месте. Поэтому попрошу всех глав очень внимательно к этому относиться", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
https://ria.ru/20240826/bpl-1968503260.html
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происшествия, саратов, саратовская область, энгельс, роман бусаргин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Саратовская область, Энгельс, Роман Бусаргин, Вооруженные силы Украины
В Саратовской области после атаки дронов запретили масштабные мероприятия

Саратовские власти после атаки ВСУ запретили масштабные торжества в Дни города

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки беспилотников на регион запретил масштабные торжества и запуск салютов в предстоящие Дни города в муниципалитетах области, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.
"В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлении звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более - после сегодняшних событий. Вопросы безопасности должны быть на первом месте. Поэтому попрошу всех глав очень внимательно к этому относиться", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба.
В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовСаратовская областьЭнгельсРоман БусаргинВооруженные силы Украины
 
 
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