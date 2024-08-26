https://ria.ru/20240826/saratov-1968502533.html

Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ

Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024

Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ

Жительница Саратова, проживающая по-соседству от 40-этажного жилого комплекса, пострадавшего после атаки беспилотников на регион, сообщила РИА Новости, что... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:23

2024-08-26T13:23

2024-08-26T13:45

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жительница Саратова, проживающая по-соседству от 40-этажного жилого комплекса, пострадавшего после атаки беспилотников на регион, сообщила РИА Новости, что утром дважды услышала "звук жужжания как от мопеда" и взрывы. "С утра сначала один был такой звук мопеда жужжания, потом взрыв. Минут через 15... Это было в начале седьмого. До полседьмого где-то это все... Потом второе жужжание было. Прямо вот мопед. Такое впечатление, что он летел прямо к нам в окно. И потом взрыв. Стекла посыпались, машины заработали, сигнализация... Был такой толчок как будто в окно. И вот потом... мы в окно побежали смотреть, потому что поняли, что уже произошло. Но дыма мы не видели", - рассказала 55-летняя Ирина. В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968482434.html

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происшествия, саратов, вооруженные силы украины, россия