https://ria.ru/20240826/saratov-1968486002.html
СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове
СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове - РИА Новости, 26.08.2024
СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове
Следователи расследуют уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку в Саратове, где пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:30
2024-08-26T12:30
2024-08-26T12:38
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи расследуют уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку в Саратове, где пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале СК России."Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника ВФУ на многоэтажку в Саратове. Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. Исаев отмечал, что в городе несколько автомобилей повреждены обломками беспилотника.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968482434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове
СК расследует дело после атаки украинского БПЛА на многоэтажку в Саратове