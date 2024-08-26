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СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове - РИА Новости, 26.08.2024
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12:30 26.08.2024 (обновлено: 12:38 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/saratov-1968486002.html
СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове
СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове - РИА Новости, 26.08.2024
СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове
Следователи расследуют уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку в Саратове, где пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:30
2024-08-26T12:38
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи расследуют уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку в Саратове, где пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале СК России."Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника ВФУ на многоэтажку в Саратове. Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. Исаев отмечал, что в городе несколько автомобилей повреждены обломками беспилотника.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968482434.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове

СК расследует дело после атаки украинского БПЛА на многоэтажку в Саратове

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников в Саратовcкой области
Последствия атаки беспилотников в Саратовcкой области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Последствия атаки беспилотников в Саратовcкой области
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи расследуют уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку в Саратове, где пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника ВФУ на многоэтажку в Саратове. Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. Исаев отмечал, что в городе несколько автомобилей повреждены обломками беспилотника.
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля
Вчера, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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