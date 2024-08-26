https://ria.ru/20240826/saratov-1968486002.html

СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове

СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове - РИА Новости, 26.08.2024

СК расследует уголовное дело после атаки БПЛА на дом в Саратове

Следователи расследуют уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку в Саратове, где пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:30

2024-08-26T12:30

2024-08-26T12:38

специальная военная операция на украине

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи расследуют уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку в Саратове, где пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале СК России."Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника ВФУ на многоэтажку в Саратове. Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. Исаев отмечал, что в городе несколько автомобилей повреждены обломками беспилотника.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968482434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины