https://ria.ru/20240826/saratov-1968460648.html

Власти оценят масштаб повреждений частных домов под Саратовом

Власти оценят масштаб повреждений частных домов под Саратовом - РИА Новости, 26.08.2024

Власти оценят масштаб повреждений частных домов под Саратовом

Власти оценят масштаб повреждений жилых домов в пригороде Энгельса, города-спутника Саратова, после атаки беспилотников на регион, сообщил начальник управления... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:10

2024-08-26T11:10

2024-08-26T11:10

происшествия

энгельс

саратов

энгельсский район

роман бусаргин

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Власти оценят масштаб повреждений жилых домов в пригороде Энгельса, города-спутника Саратова, после атаки беспилотников на регион, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. "Нахожусь в поселке Прибрежный Энгельсского района. Уточняем масштабы повреждений жилых домов в результате падения обломков БПЛА. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. В усиленном режиме работают операторы службы 112 - по этому номеру также можно обратиться за помощью. На местах происшествий развернуты оперативные штабы спасателей облспаса. Ситуация находится на личном контроле главы региона", - написал Юрин.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968436062.html

энгельс

саратов

энгельсский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энгельс, саратов, энгельсский район, роман бусаргин