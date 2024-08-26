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Власти оценят масштаб повреждений частных домов под Саратовом - РИА Новости, 26.08.2024
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11:10 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/saratov-1968460648.html
Власти оценят масштаб повреждений частных домов под Саратовом
Власти оценят масштаб повреждений частных домов под Саратовом - РИА Новости, 26.08.2024
Власти оценят масштаб повреждений частных домов под Саратовом
Власти оценят масштаб повреждений жилых домов в пригороде Энгельса, города-спутника Саратова, после атаки беспилотников на регион, сообщил начальник управления... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:10
2024-08-26T11:10
происшествия
энгельс
саратов
энгельсский район
роман бусаргин
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Власти оценят масштаб повреждений жилых домов в пригороде Энгельса, города-спутника Саратова, после атаки беспилотников на регион, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. "Нахожусь в поселке Прибрежный Энгельсского района. Уточняем масштабы повреждений жилых домов в результате падения обломков БПЛА. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. В усиленном режиме работают операторы службы 112 - по этому номеру также можно обратиться за помощью. На местах происшествий развернуты оперативные штабы спасателей облспаса. Ситуация находится на личном контроле главы региона", - написал Юрин.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968436062.html
энгельс
саратов
энгельсский район
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происшествия, энгельс, саратов, энгельсский район, роман бусаргин
Происшествия, Энгельс, Саратов, Энгельсский район, Роман Бусаргин
Власти оценят масштаб повреждений частных домов под Саратовом

Власти оценят масштаб повреждений частных домов под Саратовом после атаки БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников в Саратовcкой области
Последствия атаки беспилотников в Саратовcкой области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия атаки беспилотников в Саратовcкой области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Власти оценят масштаб повреждений жилых домов в пригороде Энгельса, города-спутника Саратова, после атаки беспилотников на регион, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
"Нахожусь в поселке Прибрежный Энгельсского района. Уточняем масштабы повреждений жилых домов в результате падения обломков БПЛА. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. В усиленном режиме работают операторы службы 112 - по этому номеру также можно обратиться за помощью. На местах происшествий развернуты оперативные штабы спасателей облспаса. Ситуация находится на личном контроле главы региона", - написал Юрин.
Оперативный штаб для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА в Саратовской области. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ПроисшествияЭнгельсСаратовЭнгельсский районРоман Бусаргин
 
 
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