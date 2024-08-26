В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы
В Саратове и Энгельсе развернуты штабы для помощи пострадавшим от БПЛА
© Фото : Пул Z 64/TelegramОперативный штаб для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА в Саратовской области. 26 августа 2024
Оперативный штаб для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА в Саратовской области. 26 августа 2024
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Оперативные штабы развернуты в Саратове и Энгельсе для оказания помощи жителям домов, поврежденных после атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
"В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА. Такое поручение дал губернатор Роман Бусаргин после выездов к местам происшествий. Обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112. Сейчас специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры", - говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности главы Энгельсского района Михаил Исаев отметил, что информационный штаб для жителей дома, пострадавшего от атаки беспилотника, оперативно развернут на улице Пушкина.
"Все службы работают, специалисты администрации фиксируют и отрабатывают обращения граждан. В течение дня буду выходить с актуальной официальной информацией по ситуации. Прошу жителей и СМИ ориентироваться именно на нее", - написал Исаев в Telegram-канале.
По данным Минобороны, ночью над территорией Саратовской области были сбиты девять БПЛА.