https://ria.ru/20240826/saratov-1968436062.html

В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы

В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы - РИА Новости, 26.08.2024

В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы

Оперативные штабы развернуты в Саратове и Энгельсе для оказания помощи жителям домов, поврежденных после атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:17

2024-08-26T09:17

2024-08-26T10:31

происшествия

энгельс

саратов

энгельсский район

роман бусаргин

михаил исаев

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Оперативные штабы развернуты в Саратове и Энгельсе для оказания помощи жителям домов, поврежденных после атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. "В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА. Такое поручение дал губернатор Роман Бусаргин после выездов к местам происшествий. Обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112. Сейчас специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры", - говорится в сообщении. Исполняющий обязанности главы Энгельсского района Михаил Исаев отметил, что информационный штаб для жителей дома, пострадавшего от атаки беспилотника, оперативно развернут на улице Пушкина. "Все службы работают, специалисты администрации фиксируют и отрабатывают обращения граждан. В течение дня буду выходить с актуальной официальной информацией по ситуации. Прошу жителей и СМИ ориентироваться именно на нее", - написал Исаев в Telegram-канале. По данным Минобороны, ночью над территорией Саратовской области были сбиты девять БПЛА.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968423791.html

https://ria.ru/20240826/busargin-1968426339.html

энгельс

саратов

энгельсский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энгельс, саратов, энгельсский район, роман бусаргин, михаил исаев