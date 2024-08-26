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Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице - РИА Новости, 26.08.2024
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07:41 26.08.2024 (обновлено: 10:16 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/saratov-1968426946.html
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице - РИА Новости, 26.08.2024
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице
Жителей пострадавших квартир при атаке беспилотника на Саратов расселят в гостинице, сообщила глава города Лада Мокроусова. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:41
2024-08-26T10:16
саратов
энгельс
роман бусаргин
происшествия
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителей пострадавших квартир при атаке беспилотника на Саратов расселят в гостинице, сообщила глава города Лада Мокроусова. "Жителей высотки на Предмостовой площади, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотника, расселим в гостинице. Сегодня дом обследуют специалисты, чтобы определить масштабы разрушений для принятия дальнейших решений, касающихся здания. На месте для координации действий находятся руководители профильных структурных подразделений администрации", - написала мэр Саратова в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html
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саратов, энгельс, роман бусаргин, происшествия
Саратов, Энгельс, Роман Бусаргин, Происшествия
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице

Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramЖилой дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ. 26 августа 2024
Жилой дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Жилой дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ. 26 августа 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителей пострадавших квартир при атаке беспилотника на Саратов расселят в гостинице, сообщила глава города Лада Мокроусова.
"Жителей высотки на Предмостовой площади, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотника, расселим в гостинице. Сегодня дом обследуют специалисты, чтобы определить масштабы разрушений для принятия дальнейших решений, касающихся здания. На месте для координации действий находятся руководители профильных структурных подразделений администрации", - написала мэр Саратова в своем Telegram-канале.
Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие
Вчера, 07:17
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте.
 
СаратовЭнгельсРоман БусаргинПроисшествия
 
 
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