https://ria.ru/20240826/saratov-1968426946.html
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице - РИА Новости, 26.08.2024
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице
Жителей пострадавших квартир при атаке беспилотника на Саратов расселят в гостинице, сообщила глава города Лада Мокроусова. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:41
2024-08-26T07:41
2024-08-26T10:16
саратов
энгельс
роман бусаргин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968424161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ef21d8f50c3536c97d0969e267a23e3.jpg
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителей пострадавших квартир при атаке беспилотника на Саратов расселят в гостинице, сообщила глава города Лада Мокроусова. "Жителей высотки на Предмостовой площади, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотника, расселим в гостинице. Сегодня дом обследуют специалисты, чтобы определить масштабы разрушений для принятия дальнейших решений, касающихся здания. На месте для координации действий находятся руководители профильных структурных подразделений администрации", - написала мэр Саратова в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html
саратов
энгельс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968424161_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1bb89884bc37b3d9ac1475b5329c6f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, энгельс, роман бусаргин, происшествия
Саратов, Энгельс, Роман Бусаргин, Происшествия
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице
Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице