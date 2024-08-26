https://ria.ru/20240826/saratov-1968426946.html

Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице

Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице - РИА Новости, 26.08.2024

Жильцов пострадавших при атаке БПЛА квартир в Саратове расселят в гостинице

Жителей пострадавших квартир при атаке беспилотника на Саратов расселят в гостинице, сообщила глава города Лада Мокроусова. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:41

2024-08-26T07:41

2024-08-26T10:16

саратов

энгельс

роман бусаргин

происшествия

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителей пострадавших квартир при атаке беспилотника на Саратов расселят в гостинице, сообщила глава города Лада Мокроусова. "Жителей высотки на Предмостовой площади, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотника, расселим в гостинице. Сегодня дом обследуют специалисты, чтобы определить масштабы разрушений для принятия дальнейших решений, касающихся здания. На месте для координации действий находятся руководители профильных структурных подразделений администрации", - написала мэр Саратова в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html

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саратов, энгельс, роман бусаргин, происшествия